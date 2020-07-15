محکومیت ۳ اخلالگر نظام اقتصادی در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: سه متهم این پرونده شامل دو نفر از مدیران سابق این مجموعه و یک نفر دلال که زمینه حیف و میل اموال عمومی و اخلال در نظام اقتصادی را فراهم کرده بودند پس از دستگیری در سال ۹۸ و طی شدن مراحل تحقیق در دادسرا و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی کشورمستقر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاع گردید که پس از برگزاری سه جلسه رسیدگی متهمان پرونده جمعاً به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

وی با بیان اینکه در این پرونده محسن کمالی فرزند غلامرضا با افراد دیگری به نامهای علی خادمیان فرزند محمدعلی و رضا چنگیزی فرزند حسن اقدام به اخذ رشوه از کوره داران و رانندگان کرده بودند، بیان کرد: بر اساس حکم صادره علی خادمیان یکی از مسئولان سابق شرکت پخش فراورده‌های نفتی مرودشت به هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین ضبط تمامی اموال که از طریق خلاف قانون به دست آورده محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین افزود: بر اساس این حکم رضا چنگیزی یکی دیگر از مسئولان سابق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مرودشت نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده محکوم شد.

حجت الاسلام موسوی افزود: متهم سوم مطرح در پرونده محسن کمالی که به عنوان دلال در این پرونده زمینه تضییع بیت المال را فراهم ساخته بود نیز با توجه به همکاری در مراحل تحقیقات به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم گردید. وی تصریح کرد: رأی صادره در خصوص این افراد قطعی است.

در خصوص بخش دیگری از اتهام نامبردگان که در صلاحیت محاکم کیفری ۲ است در خرداد ماه امسال رأی مقتضی صادر شد.