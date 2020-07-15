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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۶

دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرد؛

اخذ تعهدنامه از دانشجویان برای رعایت نکات بهداشتی

اخذ تعهدنامه از دانشجویان برای رعایت نکات بهداشتی

دانشگاه خواجه نصیر از دانشجویانی که دروس کارگاهی و عملی حضوری دارند، تعهدنامه ای به منظور رعایت نکات بهداشتی می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه خواجه نصیر اعلام کرد با توجه به شرایط کنونی، از دانشجویانی که دروس کارگاهی و عملی حضوری دارند، تعهدی مبنی بر رعایت نکات بهداشتی و پذیرفتن مسئولیت شرکت در کارگاه در اولین روز حضور در کارگاه اخذ خواهد شد. این تعهدنامه به صورت الکترونیکی و یا کتبی از دانشجویان گرفته می شود.

چنانچه دانشجویانی موافق به شرکت در کارگاه به صورت حضوری نیستند، قبل از شروع کارگاه باید درخواست خود مبنی بر حذف این دروس را به آموزش دانشکده اعلام کنند تا درس عملی آنها حذف شود.

این دانشگاه تاکید کرده است که به درخواست هایی که بعد از شروع کارگاه طرح شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت حذف درس امکان بازگشت آن وجود ندارد.

کد مطلب 4974606
مهتاب چابوک

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