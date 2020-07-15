جمهوری آذربایجان یک سازه نظامی ارمنستان را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، امروز چهارشنبه از تخریب یکی دیگر از سازه‌های نظامی ارمنستان در حوالی شهرستان «تووز» خبر داد.

دور جدید تنش‌ها میان دو کشور همسایه از روز یکشنبه آغاز شده است و طبق گزارش‌ها، تاکنون ۱۱ نظامی جمهوری آذربایجان و چهار نظامی ارمنستان، جان خود را از دست داده‌اند.

روز گذشته نیز وزارت دفاع ارمنستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور یک فروند پهپاد متعلق به جمهوری آذربایجان را در مناطق مرزی هدف قرار داده و سرنگون کرده است.

تنش میان باکو و ایروان بر سر منطقه قره باغ از فوریه سال ۱۹۸۸ میلادی آغاز و به درگیری مسلحانه در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ میلادی منجر شد؛ حال آنکه دامنه مناقشات ارضی به زمان حال نیز کشیده شده است.