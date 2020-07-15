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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۶

با ادعای تداوم همکاری‌های امنیتی؛

پنتاگون خروج از ۵ پایگاه نظامی افغانستان را تائید کرد

پنتاگون خروج از ۵ پایگاه نظامی افغانستان را تائید کرد

وزارت دفاع آمریکا با تائید خروج از ۵ پایگاه نظامی افغانستان، مدعی تداوم همکاری‌های امنیتی با دولت کابل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، «جاناتان هافمن» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، خبرها مبنی بر خاتمه فعالیت در ۵ پایگاه نظامی افغانستان را تأیید کرد و مدعی شد این اقدام در راستای عمل به توافق صلحی صورت می‌گیرد که در ماه میلادی فوریه بین واشنگتن- طالبان منعقد شد.

به ادعای هافمن، حدود ۸ هزار نیروی آمریکایی در افغانستان باقی می‌مانند و ۵ پایگاه که پیش از این در اختیار آنها بود؛ به شرکای افغان منتقل شده است.

وی در ادامه مدعی شد که آمریکا به مبارزه با تروریسم، آموزش نیروهای امنیتی افغان و حمایت از این نیروها در افغانستان، ادامه خواهد داد.

پیشتر، یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفته بود: طبق توافقنامه امضا شده میان آمریکا و گروه طالبان، واشنگتن با تعطیل کردن فعالیت ۵ پایگاه نظامی خود، تعداد نظامیانش در افغانستان را به ۸ هزار و ۶۰۰ نفر کاهش داده است.

این مسئول وزارت دفاع آمریکا در این خصوص افزود: در چارچوب توافقنامه میان گروه طالبان و آمریکا در ماه فوریه سال جاری، نظامیان آمریکائی از ۵ پایگاه خود در ولایت‌های هلمند، ارزگان، پکتیکا و لغمان واقع در افغانستان خارج شدند.

زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان، در فوریه سال جاری طی مراسمی در دوحه پایتخت قطر، توافقنامه صلحی امضا کردند.

کد مطلب 4974715
مریم خرمایی

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