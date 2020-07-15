پنتاگون خروج از ۵ پایگاه نظامی افغانستان را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، «جاناتان هافمن» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، خبرها مبنی بر خاتمه فعالیت در ۵ پایگاه نظامی افغانستان را تأیید کرد و مدعی شد این اقدام در راستای عمل به توافق صلحی صورت می‌گیرد که در ماه میلادی فوریه بین واشنگتن- طالبان منعقد شد.

به ادعای هافمن، حدود ۸ هزار نیروی آمریکایی در افغانستان باقی می‌مانند و ۵ پایگاه که پیش از این در اختیار آنها بود؛ به شرکای افغان منتقل شده است.

وی در ادامه مدعی شد که آمریکا به مبارزه با تروریسم، آموزش نیروهای امنیتی افغان و حمایت از این نیروها در افغانستان، ادامه خواهد داد.

پیشتر، یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفته بود: طبق توافقنامه امضا شده میان آمریکا و گروه طالبان، واشنگتن با تعطیل کردن فعالیت ۵ پایگاه نظامی خود، تعداد نظامیانش در افغانستان را به ۸ هزار و ۶۰۰ نفر کاهش داده است.

این مسئول وزارت دفاع آمریکا در این خصوص افزود: در چارچوب توافقنامه میان گروه طالبان و آمریکا در ماه فوریه سال جاری، نظامیان آمریکائی از ۵ پایگاه خود در ولایت‌های هلمند، ارزگان، پکتیکا و لغمان واقع در افغانستان خارج شدند.

زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان، در فوریه سال جاری طی مراسمی در دوحه پایتخت قطر، توافقنامه صلحی امضا کردند.