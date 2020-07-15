مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مخالفت کردند.

پیشنهاد تشکیل این کمیسیون از سوی مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

علی خضریان در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: در ماده ۴۰ آئین نامه داخلی مجلس آمده است که در مورد مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه ای جهت رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می کند که به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس این کمیسیون تشکیل می شود.

وی افزود: مسئله فضای مجازی صرفا یک مسئله اقتصادی نیست و بحث های جامع دارد و باید ابعاد دیگر آن از جمله مسائل فرهنگی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی ابعاد مختلف موضوع در نظر گرفته نشده است و تقاضای بنده آن است که از دستور کار مجلس خارج شود.