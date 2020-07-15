به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، در این سمینار اینترنتی که با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد مسائلی همچون طرح تشکیل کمیته امور استان های کشتی کشور، بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد سالیانه هیأت کشتی استان ها و طرح کارت ملی کشتی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

وضعیت عملکرد و سرکشی از هیأت کشتی شهرستان ها توسط هیأت کشتی استان ها، بررسی وضعیت عقد تفاهم نامه میان هیأت کشتی استان با ادارات کل آموزش و پرورش استان ذیربط و همچنین هیأت کشتی شهرستان های تابعه با اداره کل آموزش و پرورش و سایر موارد مربوطه نیز از دیگر مسالی بود که در خصوص آن تبادل نظر و تصمیم گیری شد.