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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۷

در پژوهشکده مردم شناسی انجام می‌شود؛

مطالعه طرح‌ها و نقوش در هنرهای سنتی جزیره قشم

مطالعه طرح‌ها و نقوش در هنرهای سنتی جزیره قشم

‎ «مطالعه طرح‌ها و نقوش در هنرهای سنتی جزیره قشم» با هدف شناسایی و ثبت ویژگی‌های دیداریِ نقوش و رنگ‌ها در هنرهای سنتی این منطقه توسط پژوهشکده مردم شناسی در حال انجام است.

‎به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: مهم‌ترین عواملی که هنرهای دیداریِ مناطق مختلف را از یکدیگر متمایز کرده و به مثابه شناسنامه و عوامل هویت بخش تلقی می‌شوند، طرح‌ها، نقوش و رنگ‌ها هستند. به طور معمول، هر یک از نقش‌مایه‌ها دارای نامی محلی است و جایگاهی در باورها و نشانه شناسیِ مردم بومی دارد.

او با بیان اینکه هنرهای سنتی این جزیره همچون بسیاری از مناطق ایران، حائز ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مخصوص به خود هستند تصریح کرد: با رویکرد مردم شناسی هنر، این موضوع در طرح موظفی یکی از پژوهشگران پژوهشکده مردم شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه علیرضا برفروشان مجری این طرح گفت: با توجه به ضرورت شناسایی و حفظ میراث فرهنگی مناطق مختلف، پرسش اصلی در این تحقیق این است که ویژگی‌های نقوش، رنگ‌ها و طرح‌های اصیل هنرهای سنتی در جزیره قشم چیست.

او هدف از اجرای این تحقیق را شناسایی و ثبت ویژگی‌های دیداریِ نقوش و رنگ‌ها در هنرهای سنتی جزیره قشم عنوان کرد و گفت: روش این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی است و با توجه به اینکه این طرح پژوهشی در مرحله اقدام است، نتایج آن هنوز قابل ارائه نیست.

کد مطلب 4974803
فاطمه کریمی

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