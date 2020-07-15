به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: مهمترین عواملی که هنرهای دیداریِ مناطق مختلف را از یکدیگر متمایز کرده و به مثابه شناسنامه و عوامل هویت بخش تلقی میشوند، طرحها، نقوش و رنگها هستند. به طور معمول، هر یک از نقشمایهها دارای نامی محلی است و جایگاهی در باورها و نشانه شناسیِ مردم بومی دارد.
او با بیان اینکه هنرهای سنتی این جزیره همچون بسیاری از مناطق ایران، حائز ویژگیهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مخصوص به خود هستند تصریح کرد: با رویکرد مردم شناسی هنر، این موضوع در طرح موظفی یکی از پژوهشگران پژوهشکده مردم شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه علیرضا برفروشان مجری این طرح گفت: با توجه به ضرورت شناسایی و حفظ میراث فرهنگی مناطق مختلف، پرسش اصلی در این تحقیق این است که ویژگیهای نقوش، رنگها و طرحهای اصیل هنرهای سنتی در جزیره قشم چیست.
او هدف از اجرای این تحقیق را شناسایی و ثبت ویژگیهای دیداریِ نقوش و رنگها در هنرهای سنتی جزیره قشم عنوان کرد و گفت: روش این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی است و با توجه به اینکه این طرح پژوهشی در مرحله اقدام است، نتایج آن هنوز قابل ارائه نیست.
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