به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن استناد به ماده ۷۵ آیین نامه داخلی در واکنش به صحبت های حمیدرضا حاجی بابایی گفت: امروز صبح هنگام اعلام اسامی کاندیداهای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای عضویت در شورای صندوق توسعه ملی و شورای پول و اعتبار، شمس الدین حسینی، زنگنه و دشتی اردکانی به نحوه قرائت اسامی اعتراض کردند، در همین راستا آقای حسینی نیز فرمودند جزو شورای صندوق توسعه نبوده و از اعضای شورای پول و اعتبار هستند، بنابراین مجبور شدیم مذاکرات را متوقف کنیم، در حالی که دقیقه های برگزاری صحن علنی، میلیون ها تومان برای کشور هزینه در بر دارد.

وی خطاب به حاجی بابایی، تصریح کرد: شما در نامه معرفی اعضا اشتباه کردید و این اشتباه هم تایپی نبوده است، از این رو بنده در پاسخ به آقای حسینی عرض کردم که مقصر بنده نبودم و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اشتباه کرده است، حال بنده چه توهینی به شما کرده ام که می فرمایید آخرین بارت باشد؟ آیا این تهدید نیست؟ این شأن نماینده است که نماینده ای دیگر را تهدید کند؟ شما تهدید کردید که آخرین بارت باشد، چه کاری می خواهید انجام دهید، می خواهید بنده را بکشید؟

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسن نوروزی نیز گفت: صبح فراکسیون ایثارگران جلسه داشت و بنده هم برای رأی به آقای نوروزی در این جلسه حاضر شدم، اما آقایان دشتی اردکانی، رسولی نژاد، رحیم زارع و جوکار بنده را به زور کاندیدا کردند، در حالی که بنده تصمیمی بر این کار نداشتم. این افراد در اینجا حضور دارند و می توانند شهادت بدهند.

امیرآبادی تصریح کرد: بنده قانون ایثارگران برنامه ششم توسعه را نوشتم و ایثارگر هستم، شما هم ایثارگر هستید، بنابراین هر دو می توانیم خود را در معرض رأی نمایندگان قرار دهیم. اگر رأی دادند در آن سمت، خدمت می کنیم و در غیر اینصورت نیز به گونه ای دیگر و مانند دیگران به خدمت می پردازیم. حال چرا از اینکه به شما رأی ندادند، ناراحت شدید؟

به گزارش مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه امروز در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی، گفت: دو روز پیش مقام معظم رهبری فرمودند مجلس و شأن مجلس انقلابی ایجاب می کند که نمایندگان به گونه ای سخن بگویند تا جایگاه و شأن مجلس رعایت شود و از طرفی مجلس به ویژه هیات رئیسه باید مجری آئین نامه باشد.

وی افزود: ۱۰ روز است که طرح فوریتی در خصوص کالابرگ برای کسانی که در این کشور هنوز صبحانه ندارند، به هیات رئیسه داده شده است. دلیل اینکه این طرح فوریتی اعلام نشده، چیست؟ توضیح بیّن بفرمایید.

این نماینده مجلس گفت: اعضای هیئت رئیسه مجلس حتی اگر یک کمیسیون از نظر تایپی اشتباهی داشته نباید در مقابل ۸۰ میلیون نفر اعلام کنند، کمیسیون برنامه و بودجه از صبح همه چیز را اشتباه داده است!