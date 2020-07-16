سومین شماره فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات علوم قرآن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شماره فصلنامه علمی تخصصی «مطالعات علوم قرآن» مربوط به بهار ۱۳۹۹ منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرسwww.jqss.isca.ac.ir نمایه گردید.

«نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر درباره اختلاف قرائات در قرآن» نوشته محمدصادق یوسفی‌مقدم و ریحانه حقانی، «مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشه‌های قرآن‌شناختی رشید رضا» به قلم سیدعلی‌اکبر حسینی رامندی، «قرآن خاستگاه عزت و مقاومت» اثر سعید بهمنی و «جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای علامه طباطبایی (ره)» نوشته کبری جهانی و ریحانه حقانی، از جمله مقالات این شماره است.

همچنین «نقش توحیدباوری در مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن کریم» نوشته علی خراسانی، «مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی)» به قلم غلامحسین اعرابی و «بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخ نافی وحیانیت قرآن» اثر فرج‌الله میرعرب و حسین رضایی از دیگر مطالبی می باشد که در این شماره منتشر شده است.

فصلنامه مطالعات علوم قرآن در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)، پرتال جامع علوم انسانی و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی ( http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.