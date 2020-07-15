به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی کوچی در شورای ترافیک استان بیان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در استان فارس شاهد وجود ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژههای مغفور مانده هستیم که از این میزان پروژه در استان فارس بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه راه و شهرسازی قرار دارد.
او اظهار کرد: بر اساس مصوبهای ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه داده اجازه آزادسازی ۳۰ هزار میلیارد تومان وجه نقد در خصوص راه اندازی پروژههای مختلف در سراسر کشور که شامل پروژههای حمل و نقل و آزاد راه و سایر بخشهای حوزه حمل و نقل است فراهم گشته است
رضایی متذکر شد: تنها کرونا عاملی برای کاهش میزان تصادفات در استان فارس نبوده بلکه اقداماتی که دستگاههای اجرایی و متولی در بخش راه و حمل و نقل داشته اند موجب شده تا میزان تصادفات در استان فارس نسبت به مدت مشابه سال تا کاهش چشمگیری داشته باشد این در حالی است که بررسی روند میزان تصادفات از سال ۹۶ تاکنون نشان دهنده این است که روند نزولی کاهش تصادفات در سطح استان فارس وجود داشته و این کاهش میزان تصادفات و مصدومان تصادفات از سال ۹۶ در استان فارس آغاز شده است.
معاون استاندار فارس تاکید کرد: کاهش تصادفات جادهای و درونشهری یکی از دردسرهای تمامی مسئولان در سطح استان بوده و با استفاده از فناوریهای جدید در تلاش است تا میزان تصادفات در سطح استان فارس کاهش محسوسی داشته باشد این در حالی است که استان فارس در برآوردی که در سال ۹۹ صورت گرفته جایگاه بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل در کشور داشتیم که نشان از مثمر ثمر بودن اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش تصادفات جادهای است.
رضایی با اشاره به اجرای برنامههای عمرانی در حوزه حمل و نقل متذکر شد فعالیتهای عمرانی که در سطح جادههای استان صورت گرفته فعالیتهای مثبت قلمداد میشود از این جهت که نشاندهنده این است که هر مکانی که فعالیتهای عمرانی در آن صورت گرفته میزان تصادفات کاهش چشمگیری داشته است.
وی یادآور شد: استان فارس به واسطه شرایط ویژهای که دارد در حوزه حمل و نقل و سوخت نیز این ویژه بودن هویدا است فارس ۴۰ درصد سوخت مورد نیاز خود را در داخل استان تأمین کرده و ۶۰ درصد سوخت مورد نیاز در استان فارس از سایر استانها وارد میشود مسیرهایی که اکنون بیشترین تصادفات جادهای را دارا میباشند مسیرهای منتهی به استانهایی است که فارس از آنها نسبت به خرید سوخت اقدام میکند البته با بررسیهای صورت گرفته طی سال ۸۸ بیش از ۱۸۰۰ نفر در جادههای استان جان باختند که این آمارها در سال ٩٩ به ٩۴٠ نفر تقلیل یافته است.
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