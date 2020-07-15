کلنگ احداث بزرگترین اورژانس جنوب کشور در شیراز به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه در این مراسم، چنین اقدام خداپسندانه ای را در بحران کرونا و شرایط سخت اقتصادی بسیار ارزشمند و یک اقدام نیک ملی و کشوری دانست و گفت: این اقدام نه تنها در خدمت رسانی به مردم فارس، بلکه در بهبود خدمت رسانی به مردم استان‌های همجوار و کشور نیز بسیار تأثیرگذار است، چراکه بیمارستان نمازی به مردم استان‌های مختلف کشور به ویژه استان‌های همجوار و جنوب کشور خدمت رسانی می‌کند.

دکتر مهرزاد لطفی با تقدیر از این خیر عرصه سلامت برای این اقدام نیک اندیشانه افزود: با ساخت اورژانس بیمارستان نمازی که به عنوان یکی از مهمترین بیمارستان‌های خیرساز مادر در کشور محسوب می‌شود، گام بزرگی در عرصه سلامت مردم فارس و استان‌های همجوار برداشته می‌شود.

او با اشاره به اینکه بیمارستان نمازی در ارائه خدمت‌های مختلف تخصصی درمانی، نه تنها در فارس و کشور، بلکه در عرصه بین الملل نیز مطرح است، اظهار کرد: یکی از مهمترین بخش‌های مهم و مطرح این بیمارستان، ارائه خدمت به بیماران اورژانسی و سرپایی در بخش اتفاقات است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام اینکه این مجموعه در ۱۰ طبقه با متراژی برابر با ۱۰ هزار مترمربع زیربنا پیش بینی شده است، ابراز امیدواری کرد تا در آینده نه چندان دور شاهد افتتاح و بهره برداری این مجموعه به همت خیر عرصه سلامت باشیم.

قاسم ازکات خیر سلامت اهل لامرد نیز به عنوان خیر این پروژه بزرگ عرصه سلامت استان، هدف از این اقدام را افزایش خدمت رسانی به مردم جنوب کشور و هم استانی‌های فارس دانست و با قدردانی از تلاشگران عرصه سلامت به ویژه مسؤولان و کارکنان این عرصه، گفت: همه باید برای تأمین سلامت جامعه تلاش کنیم.

جاودانه شدن اقدام نیکوکارانه خیرین بزرگ در اذهان عمومی

سرپرست بیمارستان نمازی نیز در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: مرکز آموزشی درمانی نمازی به عنوان بزرگترین مرکز ارائه خدمات درمانی و آموزشی در جنوب کشور از سال ۱۳۳۴ تا کنون در حال ارائه خدمت به مراجعان است.



دکتر «محمدصادق مسعودی» با اعلام اینکه این بیمارستان سالانه نزدیک به ۸۰ هزار مراجعه کننده خدمات بستری ارائه می‌دهد، افزود: روزانه نزدیک به سی هزار نفر به این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

او ادامه داد: این مجموعه به دلیل توانمندی در ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی درمانی، در جنوب کشور مورد توجه بوده و به رسالت خود که ارائه باکیفیت ترین خدمات درمانی با کمترین هزینه بوده، پایبند است.

دکتر مسعودی اعلام کرد: با نیت خیری که این نیکوکار عرصه سلامت دارد، اورژانس بیمارستان با فضایی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع ساخته و بازسازی اتاق عمل‌های این مرکز درمانی انجام می‌شود.

سرپرست این مرکز آموزشی و درمانی اضافه کرد: خیرین بزرگی همچون مرحوم «محمد نمازی» و «قاسم ازکات» که با نیت خیر به بیماران کمک می‌کنند، همواره در یاد و خاطره اساتید، پزشکان، کارکنان و مردم جاودانه می‌ماند و ما قدردان همیشه این نیکوکاران هستیم.