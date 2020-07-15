لوگوی «صفر بیست و یک» منتشر شد/ادامه تصویربرداری با حفظ پروتکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، لوگوی سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانی سیامک انصاری و جواد رضویان و تهیه کنندگی مهدی فرجی توسط مهدی صادقی منتشر شد.

مهدی فرجی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «صفر بیست و یک» با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد از این مجموعه تصویربرداری شده است، گفت: به دنبال افزایش دوباره ویروس کرونا ما نیز بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی تاکید و الزام کردیم به جز زمان تصویربرداری و وقتی که بازیگران جلوی دوربین هستند باید در همه شرایط همه عوامل از ماسک و مواد ضدعفونی کننده استفاده کنند.

عوامل مجموعه تلویزیونی «صفر بیست و یک» عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: شبنم وثوقی و هدی ایزدی، کارگردانان: سیامک انصاری، سیدجواد رضویان، مدیر تصویر برداری: بهنام کریمی، مدیر تولید: علیرضا بیات، مدیر صدابرداری: بابک اخوان، مدیر برنامه‌ریزی: امیر رونقی، طراح چهره پردازی: میشا جودت، تدوین: سیامک مهماندوست، آهنگساز: بهرام دهقانیار، طراح صحنه: امیر زاغری، طراح لباس: زهرا صمدی، مدیر تدارکات: جواد قاسمی، منشی صحنه: مهدیه درگاهی نژاد، عکاس: امید مسعود فر، تبلیغات و فضای مجازی: شیدا محمدیان، تهیه کننده: مهدی فرجی، بازیگران: سیامک انصاری، سیدجواد رضویان، امیر حسین رستمی، سروش جمشیدی، رویا میر علمی، نگار عابدی، آزیتا ترکاشوند، مریم شیرازی، افشین آقایی، پادینا کیانی، بازیگر نقش کودک: مهبد بیور.