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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۲۹

معاون سازمان امور مالیاتی کشور:

کلیه فرایندهای ثبت نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است

کلیه فرایندهای ثبت نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کلیه فرایندها و مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، الکترونیکی است و هیچگونه نیازی به مراجعه مودی به ادارات مالیاتی نمی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی، هادی خانی گفت: با توجه به الکترونیکی شدن و هوشمند سازی مراحل سامانه ثبت نام الکترونیک (نسل سوم)، از این پس حضور مودی در محل اداره امور مالیاتی مربوطه جهت تکمیل ثبت نام و تشکیل پرونده، ارائه مدارک ثبت نام و … ضرورت نداشته و کلیه فرآیندها باید به صورت الکترونیکی و از راه دور صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: همچنین به جهت تسریع و تسهیل فرآیند ثبت نام الکترونیک، بازدید میدانی و یا حضور مودی در ادارات امور مالیاتی در اعتبارسنجی گام ۴۴ ضرورتی نخواهد داشت.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان محترم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵۲۶) به سازمان منعکس نمایند.

کد مطلب 4975164
محمد امین دژمان

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