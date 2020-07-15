کلیه فرایندهای ثبت نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مالیاتی، هادی خانی گفت: با توجه به الکترونیکی شدن و هوشمند سازی مراحل سامانه ثبت نام الکترونیک (نسل سوم)، از این پس حضور مودی در محل اداره امور مالیاتی مربوطه جهت تکمیل ثبت نام و تشکیل پرونده، ارائه مدارک ثبت نام و … ضرورت نداشته و کلیه فرآیندها باید به صورت الکترونیکی و از راه دور صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: همچنین به جهت تسریع و تسهیل فرآیند ثبت نام الکترونیک، بازدید میدانی و یا حضور مودی در ادارات امور مالیاتی در اعتبارسنجی گام ۴۴ ضرورتی نخواهد داشت.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان محترم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵۲۶) به سازمان منعکس نمایند.