حضورکفاشیان در فوتبال موضوع داخلی فدراسیون است/خطری تهدید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم دلخوش عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی توضیح داد که براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال هیچ یک از مسئولان وزارت ورزش و جوانان نمی توانند در حوزه های مدیریتی فدراسیون های ورزشی به ویژه فدراسیون فوتبال مداخله کنند.

وی با اشاره به تغییراتی که خود کارشناسان ورزش در اساسنامه ایجاد کرده اند، بیان کرد: با توجه به آن تغییرات، به دلیل حساسیت‌های فیفا مبنی بر مداخله دولت در امور داخلی فدراسیون فوتبال به ویژه حوزه های مدیریتی، وزارت ورزش و جوانان براساس قانون نمی‌تواند در بحث مدیریتی و عزل و نصب‌ها دخالت کند.

دلخوش توضیح داد : عدم عضویت وزیر یا معاون وزیر در مجامع یکی از مواردی بود که توسط فیفا در خصوص اساسنامه فوتبال ایران مورد تاکید قرار گرفت که شخص سلطانی فر به خاطر مصالح فوتبال دستور تغییرات مورد نظر را در اساسنامه صادر کرد. این دیدگاه ملی است بنابراین با این نگرش وزیر هرگز مصالح کشور را به خطر نخواهد انداخت.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص حواشی ایجاد شده مبنی بر به کار گیری دوباره کفاشیان و اعمال نظر وزیر ورزش و جوانان در این ارتباط گفت:کمیته اخلاق فدراسیون به دلایلی محرومیتهایی را برای کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون اعمال کرده بود، سپس کمیته استیناف همان فدراسیون، محرومیت را تقلیل داد، برهمین اساس بازگشت یا عدم بازگشت وی یک موضوع داخلی محسوب می شود و من گمان نمی کنم سلطانی فر به عنوان عالی ترین مقام وزارت ورزش و جوانان با علم به حساسیتهای فیفا بخواهد آسیبی به مجموعه ای که مرتبط با این وزارتخانه است وارد کند.

وی ادامه داد: سلطانی فر مدیری با تجربه در امور مدیریتی و اجرایی است بنابراین از هرگونه موضع گیری که به ضرر ورزش یا فوتبال باشد ممانعت خواهد کرد.