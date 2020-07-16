حریق در طبقه اول پاساژ علاءالدین

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ماشین های آتش نشانی در جلوی پاساژ علاءالدین و اعلام آتش سوزی در این واحد تجاری اظهار داشت: دقایقی پیش در طبقه اول پاساژ علاءالدین در یک بخش کوچکی از سقف های کاذب این ساختمان به علت اتصالی برق آتش سوزی کوچکی رخ داده بود.

وی افزود: اما قبل از رسیدن مأموران آتش نشانی، به دلیل اینکه این واحد تجاری آژیر خطر دارد و سقف های آن مجهز به دوش افشان است، آتش خاموش می شود و به بخش های دیگر سرایت نمی کند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: به محض اطلاع به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، مأموران در محل حاضر شده و اقدامات دیگری را در راستای اقدامات کنترلی بعد از خاموش کردن آتش انجام می دهند.

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ملکی خاطرنشان کرد: مأموران آتش نشانی حدود ۲۰ دقیقه در محل حضور داشتند و در حال حاضر هیچ خطری این واحد تجاری را تهدید نمی کند.

وی ادامه داد: پاساژ علاءالدین به دلیل اینکه سیستم های ایمنی خوبی را در راستای کنترل و مهار آتش در سال های گذشته نصب کرده است، در چنین مواقعی که یک آتش سوزی خفیف گزارش می شود، مأموران پاساژ می توانند خودشان با خاموش کننده های دستی به موقع در محل حاضر شده و از وقوع یک آتش سوزی گسترده جلوگیری کنند.‌

ملکی در پایان گفت: برخلاف برخی از ساختمان های ناامن که سازمان آتش نشانی بارها به آنها اخطار داده است، پاساژ علاءالدین پای کار آمده و تا حد قابل قبولی توانسته است نکات ایمنی را رعایت کند و به مواردی از جمله سیستم های ایمنی، آژیر اعلام خطر، دوش افشان و … مجهز شود. به عنوان مثال اگر این پاساژ به مواردی که گفته شد مجهز نبود، در روز تعطیلی مثل امروز یک آتش سوزی کوچک و ساده می توانست به یک حریق گسترده تبدیل شود.