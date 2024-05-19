مروا عثمان تهیه کننده و مجری شبکه «پرس تی‌وی» درباره آشنایی با ایران و کار در این کشور به خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل حضور در پرس تی‌وی طی ۴ سال گذشته، تا حدود زیادی با محیط رسانه‌ای ایران آشنا هستم. تا پیش از این هم، به مدت ۱۰ سال کارشناس این شبکه بودم و در نتیجه با مخاطبان و کانون های رسانه‌ای تهران آشنایی دارم.

استادیار مطالعات رسانه در دانشگاه بین المللی لبنان درباره علاقه اش به حوزه های خبری عنوان کرد: من حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی ایران را دنبال می‌کنم و دوست دارم بدانم اوضاع در کشوری که طی ۴۵ سال گذشته تحت تحریم بوده است، چطور پیش می‌رود. به نظرم مردم این کشور کار بزرگی انجام داده‌اند و به ویژه طی پنج سال گذشته، توانسته‌ایم شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه ارتباط ایران با رسانه های جایگزین غربی باشیم.

وی درباره نگاه مردم دنیا از زاویه رسانه ای اظهار کرد: برای مخاطب رسانه‌های غربی، آشنایی با رویکرد ایران بسیار مهم است. طی سال ۲۰۱۷ در یک رویداد بزرگ با موضوع فلسطین در تهران شرکت کردم. چیزی که در آن اجلاس برای نخستین بار توجه من را جلب کرد، حمایت حقیقی، آگاهانه و مستمر مردم ایران از غزه بود که به ندرت شاهد چنین حمایتی توسط اعراب هستیم. برای مدت زیادی تصور می‌کردم کشورهای بسیار کمی در منطقه، هنوز از آرمان فلسطین حمایت می‌کنند. اما هنگامی که به تهران سفر کردم، شاهد هم‌سو بودن تاریخ ایران با آرمان فلسطین بودم و طی صحبت با مردم متوجه شدم که چرا غزه برای آنها اهمیت دارد و آزادی خود را در رهایی فلسطین می‌بینند.

مجری پرس تی وی درباره نگاهش نسبت به نقش زنان در ایران عنوان کرد: نخستین چیزی که در ایران ِتحریم شده من را شگفت‌زده کرد، نقش زنان در جامعه و حکومت بود. پیش از این، تا حدود زیادی تحت تاثیر روایت رسانه‌های غربی، از نحوه زندگی و رفتار با زنان در تهران بودم. این برای من یک شوک فرهنگی بود چون قانون اساسی لبنان توسط افرادی مدیریت می‌شود که صرف حضور یک زن برای آنها در مسؤولیت های اجرایی توهین آمیز است.

وی اضافه کرد: فکر می‌کنم راه‌هایی برای ارتباط تهران با فرهنگ‌ها و جوامع مختلف وجود داشته باشد. علی‌رغم اینکه ایران تحت تحریم‌های شدید اقتصادی است، باید از طریق کنفرانس‌های رسانه‌ای، مردم جهان را با رویکرد این کشور آشنا کنیم.

عثمان با اشاره به نبود آزادی بیان جهانی عنوان کرد: در عصر رسانه های اجتماعی، هیچ مانعی به غیر از سانسور وجود ندارد. برای مثال کانال «یوتیوب» من پس از ۱۱ سال فعالیت، درحالی که تمام آرشیو برنامه من در پرس تی‌وی روی آن بود، بدون هشدار قبلی و به دلیل عدم رعایت استانداردهای جامعه، از این پلتفرم پاک شد. این برنامه به رویدادهای خاورمیانه و غرب آسیا می‌پرداخت. طی سال‌های گذشته هم، پایگاه‌های اینترنتی زیادی توسط وزارت دفاع آمریکا به طور کامل بسته یا حذف شد. دلیل اعمال این محدودیت‌ها، تفاوت روایت ما با رویکرد رسانه‌های غربی است. با این حال ما در مسیر درستی هستیم؛ باید سدهای فرهنگی را بشکنیم و در سراسر جهان، جایگزین‌های جدیدی برای دور زدن سانسورها پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: فکر می‌کنم می‌توانیم با مخاطبان غربی ارتباط برقرار کرده و آنها را با اولویت‌های خودمان آشنا کنیم. این نگاهی اشتباه و به دلیل عدم درک کامل فرهنگ است که ما نسبت به مخاطبان خارجی، رویکرد جوامع خودمان را در پیش بگیریم.

مجری پرس تی وی در پایان با مثالی عنوان کرد: به عنوان مثال، اگر بخواهم با مردم کشورهای غربی در مورد بودجه هزینه شده توسط ایالات متحده برای کشتن من و خانواده‌ام صحبت کنم، بیشتر مردم آمریکا به آن اهمیت نمی‌دهند اما می‌توان راویت‌گر چگونگی هزینه مالیات آنها به جای ایجاد زیرساخت و سیستم آموزشی خوب توسط ایالات متحده بود.