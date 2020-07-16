خرید تضمینی گندم در شهرستان اردل آغاز شد

روح الله سعیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شش هزار و ۲۲۰ هکتار گندم دیم و۶۷۵ هکتار گندم آبی دراین شهرستان کشت شده است، بیان کرد: از این میزان ۴۵۰ هکتار گندم آبی و چهار هزار هکتار گندم دیم متعلق به دشت دیناران است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تا آخر فصل برداشت بیش از هشت هزار گندم در این شهرستان برداشت شود.

وی اظهار کرد: در هر هکتار از مزارع گندم آبی سه تن و در هر هکتار از مزارع گندم دیم بیش از یک تن گندم برداشت شود.

شهرستان اردل در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.