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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۲

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل:

خرید تضمینی گندم در شهرستان اردل آغاز شد

خرید تضمینی گندم در شهرستان اردل آغاز شد

شهرکرد- مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل با اشاره به آغاز برداشت گندم ازمزارع شهرستان اردل، گفت: خرید تضمینی گندم در شهرستان اردل آغاز شد.

روح الله سعیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شش هزار و ۲۲۰ هکتار گندم دیم و۶۷۵ هکتار گندم آبی دراین شهرستان کشت شده است، بیان کرد: از این میزان ۴۵۰ هکتار گندم آبی و چهار هزار هکتار گندم دیم متعلق به دشت دیناران است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود تا آخر فصل برداشت بیش از هشت هزار گندم در این شهرستان برداشت شود.

وی اظهار کرد: در هر هکتار از مزارع گندم آبی سه تن و در هر هکتار از مزارع گندم دیم بیش از یک تن گندم برداشت شود.

شهرستان اردل در فاصله ۹۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 4975642

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