مسابقات قرآن ویژه دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش استان چهارمحال‌و بختیاری، فرج الله اعرابی افزود: سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و فرهنگیان استان به صورت مجازی و با ارسال آثار دانش‌آموزان از شهرستان‌ها و مناطق به اداره قرآن، عترت و نماز از اوایل تیرماه ۹۹ آغاز و پس از طی فرایند داوری، با معرفی نفرات برتر استانی راه یافته به مرحله کشوری پایان یافت.

اعرابی افزود: این مسابقات با هدف تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به سمت فرهنگ قرآنی، ایجاد انس با قرآن‌کریم، توسعه و ترویج مفاهیم نماز و همچنین شناخت زندگانی و سیره معصومین در بین دانش آموزان برگزار می‌شود که در سال تحصیلی (۹۹-۹۸) به علت شیوع ویروس کرونا مسابقات به صورت غیرحضوری و با شرکت بیش از ۷۶ هزار نفر در مرحله آموزشگا هی، ۱۲ هزارنفر در مرحله شهرستانی و ۹۵۰ نفر در مرحله استانی برگزار شد.

وی گفت: دانش آموزان در ۱۴ رشته در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم و فرهنگیان در پنج رشته به رقابت پرداختند و در پایان ۴۴ دانش آموز برای مسابقات آوایی، ۳۰ نفر از دانش آموزان برای مسابقات پژوهشی و تعداد ۱۰ فرهنگی منتخب استانی به مرحله کشوری معرفی می‌شوند.

وی افزود: ارسال آثار دانش آموزان و فرهنگیان منتخب به وزارت در فضای مجازی و از طریق بارگذاری در شبکه شاد تا پایان تیرماه انجام و مرحله کشوری مسابقات نیز به صورت مجازی در مردادماه ۹۹ برگزار خواهد شد.