نساجی درپی کسب امتیاز بازی با نفت است/ به استقلال فکر نمی کنیم



به گزارش خبرنگار مهر، " محمودفکری " شامگاه پنجشنبه درنشست خبری پیش از بازی تیمش برابر تیم نفت مسجدسلیمان در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور افزود: بعد از بازی با نفت آبادان، برای این بازی تمرینات خوبی را در طول این هفته پشت سرگذاشتیم و برابر تیم نفت مسجدسلیمان که از تیم‌های خوب لیگ هست، میزبانی خواهیم کرد، امیدوارم با یک بازی خوب سه امتیاز را بگیریم.

وی همچنین ازمالک باشگاه نساجی و امکاناتی که برای این تیم در نظر گرفته، تشکر کرد و ادامه داد، مجموعه مدیریت باشگاه در ریکاوری و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی خیلی با تیم کمک کردند و تا کمترین دغدغه بازی‌ها را انجام بدهیم.

قرارگرفتن مقابل تیم سابق سخت است

سرمربی تیم نساجی مازندران درپاسخ به این پرسش که درمقابل تیم نفت مسجدسلیمان که پیشتر دراین تیم حضور وباعث صعود به لیگ برترشدین، گفت: خیلی خوشحالم، ازاینکه درتیمی مثل نساجی هستم که فوتبال حرفه‌ای و مربیگری حرفه‌ای را دراین تیم شروع کردم، اما خوشحالی دیگرمن قرارگرفتن مقابل تیمی که نقش حداقلی درصعود تیم نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر داشتم.

فکری ادامه داد، در زمانی که سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان بودم وصدرنشین لیگ دسته یک بودیم، طرفداران تیم ما به احترام من همزمان طرفداران نساجی هم بودند و بسیار دوست داشتند که هردو تیم به لیگ برتر صعود کنند، که خداروشکر این اتفاق خوب رقم خورد وهر دو تیم ریشه دار نساجی ونفت مسجدسلیمان لیگ برتری شدند.

وی اضافه کرد، البته الان حس خیلی خوبی دارم، چرا که دیدن تیم نفت مسجدسلیمان از نزدیک به من انرژی خوبی می‌دهد و یادآور خاطرات سخت و خوبی است که با این تیم داشتم.

سرمربی تیم نساجی مازندران اضافه کرد، جدای هر مسئله‌ای دربازی جمعه، مهمتر از نتیجه معرفت و حفظ ارزش‌ها است که امیدوارم بازیکنان هردو تیم به این مهم توجه جدی داشته باشند. چرا که نتایج فراموش وارزش ها ودوستی ها باقی می‌ماند.

بازگشت خودباوری به بازیکنان نساجی

سرمربی نساجی مازندران همچنین درپاسخ به پرسش دیگری که درخصوص کسب نتایج خوب این تیم در ۳ بازی با ۷ امتیاز نیز گفت، نتیجه گیری خوب نساجی در دو بخش اتفاق افتاده که یک بخش فنی و یک بخش هم مسائل روحی و روانی است.

فکری ادامه داد، خوشبختانه با مدیریتی که درتیم نساجی ایجاد شده، کادرفنی در هر دو بخش روی بازیکنان کار کرده وتاکید زیادی داشتیم که جایگاه نساجی نیمه دوم جدول نیست.

وی اضافه کرد، که به بازیکنان تاکید کردم که باید خودباوری و اعتماد به نفس را داشته باشند تا توانایی‌هایشان را ارائه بدهند، خوشبختانه بازیکنان اکنون به این خودباوری رسیدند.

سرمربی تیم نساجی مازندران همچنین از دیگر اعضای کادرفنی تیمش به واسطه جدیت دربرگزاری تمرینات تیمش گفت، تمرینات خوبی را برای بازیکنان در نظر گرفتیم و هم اینکه خود بازیکنان مرتب و منظم و باانگیزه تمرین می‌کنند وجدای ازهمه این صحبت‌ها، سعی کردیم تا نکات مثبت تیم را تقویت و نقاط ضعف را هم ترمیم می‌کنیم.

فکری یادآورشد، خوشبختانه با مجموع این عوامل اتفاقی که افتاد این بود که در سه با زی گذشته، تیم نساجی هم خوب گل میزند و هم کم گل بخوریم. این نشان دهنده این است که تیم خوب کار می‌کند و انشالله این روند ادامه داشته باشد و آنچه حق این تیم و بازیکنان است را به دست بیاوریم.

فعلاً به استقلال فکرنمی کنم

سرمربی تیم نساجی مازندران درپاسخ به پرسش دیگری درخصوص بازی هفته آینده تیمش برابر تیم استقلال تهران گفت، خوب من بیشتر دوران بازی خودم را درتیم استقلال بودم واحساسی که به تیم سابقم در نفت مسجد سلیمان داشتم، به استقلال هم دارم.

فکری گفت، که الان تمام فکرم به بازی با تیم نفت مسجد سلیمان وتمرکز روی این بازی هست وپس از این بازی به بازی بعد با استقلال فکر می‌کنیم.

تیم نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست وپنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت ۲۱ جمعه شب در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان تیم نفت مسجدسلیمان است.

تا پایان هفته بیست وچهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم نساجی مازندران با کسب ۲۷ امتیاز در رده نهم و نفت مسجدسلیمان هم با ۳۲ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.