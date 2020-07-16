به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند پنجشنبه‌شب در نشست با نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم مجلس اظهار داشت: در بخش آب استان کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: ۱۰ هزار متر مکعب آب شیرین کن در شهرستان بوشهر اجرا شده بود و در ۳ سال اخیر به ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب رسید که نشان از رشد ۱۲۵ درصدی دارد ضمن اینکه پروژه آب شیرین کن ۳۵ هزار متر مکعبی شهر بوشهر در حال اجراست و شرکت مپنا پیمانکار پروژه قول داده تا پایان سال آن را به بهره برداری برساند.

وی اضافه کرد: در عرصه سد سازی استان بوشهر اقدامات ارزشمندی انجام شده به طوری که سدهای بزرگی همچون خاییز و دالکی در دست کار و سدهای باغان و دشت پلنگ، ارغون و اخند با پیشرفت‌های قابل ملاحظه در حال اجراست.

استاندار بوشهر بیان کرد: تصویب پروژه راه آهن بوشهر در شورای عالی اقتصاد از دیگر اقدامات ارزشمند استان بوده به طوری که هم اکنون این پروژه حیاتی از مسیر بوشهر در حال اجراست.

وی بیان کرد: در سه سال اخیر ۲۸ هزار تن به به ظرفیت سردخانه‌های استان اضافه شده است.

گراوند گفت: در سه ماهه امسال با هدف رونق تولید ۲۵ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری و تولیدی واگذار کردیم.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰۰ درصد سطح زیر کشت اراضی پرورش میگو در استان را توسعه می‌دهیم و تا پایان دولت به رقم ۵۰ هزار تن برداشت میگوی پرورشی می‌رسیم.

وی گفت: در عرصه احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای در استان ۲۵۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته رشد داشتیم.

استاندار بوشهر اظهار داشت: در زمینه گردشگری با وجود اینکه قبل از دولت تنها یک مورد بوم گردی در استان بوشهر بوده اما طی سه سال اخیر این رقم به ۴۶ واحد بوم گردی افزایش یافته است.

وی بیان کرد: افزایش ۱۰۰ درصد تخت‌های هتل از دیگر اقدامات مثبت در حوزه گردشگری استان بوده است.

گراوند افزود: تقویت بندر بوشهر از دیگر برنامه هاست. لایروبی صورت گرفته در بندر بوشهر فعلاً برای پهلوگیری کشتی‌ها با ظرفیت ۳۰ هزارتن آماده است اما پیگیری لازم برای افزایش ظرفیت بندر برای پهلوگیری کشتی‌ها با ظرفیت ۵۰ هزارتن صورت گیرد.

وی ادامه داد: بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر در ۳ سال اخیر آغاز و امسال تکمیل خواهد شد. قریب ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استان، وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی برای بیمارستان شهدای هسته‌ای هزینه شده و قریب ۳۰ میلیارد دیگر برای تکمیل نیاز است.