مدیر تیم گل گهر: منتظر پاسخ سازمان لیگ برای بازی با شاهین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حالی باید امروز در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر به مصاف شاهین برود که تست کرونای ۱۲ عضو این تیم از جمله مجید جلالی سرمربی گل گهر مثبت اعلام شده است.

هرچند گفته می شود این مسابقه باوجود کرونایی بودن بازیکنان و اعضای گل گهر برگزار می شود، اما مدیر این تیم اعلام کرد سازمان لیگ هنوز پاسخی نداده است.

حیدر افسری در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: تست کرونای ۱۲ عضو تیم گل گهر مثبت شده و ما شامل قانون ۲۵ درصد برای لغو مسابقه می شویم. با این حال منتظر جواب سازمان لیگ برای برگزاری یا عدم برگزاری این دیدار هستیم.

وی افزود: اگر رای به برگزاری بازی باشد، کارمان بسیار سخت خواهد شد.

افسری درباره اضافه شدن پیروز قربانی به کادر فنی تیم گل گهر هم گفت: قربانی کنار تیم حضور دارد و کارهای اداری اضافه شدنش به کادر فنی در جریان است.