یک کشته و ۲۲ زخمی در تصادف محور بروجرد- نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر لرستان، محمد کرمی امروز جمعه در سخنانی اظهار داشت: امروز ۲۷ تیرماه در کیلومتر ۱۶ محور بروجرد- نهاوند بر اثر برخورد اتوبوس، تریلی و خودروی پیکان یک نفر کشته و ۲۲ تن زخمی شدند.

وی ادامه داد: پس از اعلام تصادف از طریق مرکز کنترل هماهنگی عملیات استان لرستان عوامل امدادی پایگاه امداد و نجات بین شهری اشترینان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد گفت: نیروهای امدادی سریعاً پس از حضور در محل حادثه برای دسترسی به مصدومین از ست نجات هیدرولیک استفاده کردند که چند تن از مصدومین و فرد فوتی را رهاسازی کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند؛ همچنین چندتن از مصدومین توسط خودروی آمبولانس پایگاه امداد و نجات بین شهری اشترینان به بیمارستان شهید چمران شهرستان بروجرد انتقال داده شدند.

کرمی خاطر نشان کرد: از همه رانندگان عزیز خواهشمندیم با سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی حرکت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار و تلخی نباشیم