  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۱

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد خبر داد:

یک کشته و ۲۲ زخمی در تصادف محور بروجرد- نهاوند

یک کشته و ۲۲ زخمی در تصادف محور بروجرد- نهاوند

بروجرد- رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد گفت: بر اثر برخورد خودروهای اتوبوس، تریلی و پیکان در کیلومتر ۱۶ محور بروجرد- نهاوند، یک نفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر لرستان، محمد کرمی امروز جمعه در سخنانی اظهار داشت: امروز ۲۷ تیرماه در کیلومتر ۱۶ محور بروجرد- نهاوند بر اثر برخورد اتوبوس، تریلی و خودروی پیکان یک نفر کشته و ۲۲ تن زخمی شدند.

وی ادامه داد: پس از اعلام تصادف از طریق مرکز کنترل هماهنگی عملیات استان لرستان عوامل امدادی پایگاه امداد و نجات بین شهری اشترینان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد گفت: نیروهای امدادی سریعاً پس از حضور در محل حادثه برای دسترسی به مصدومین از ست نجات هیدرولیک استفاده کردند که چند تن از مصدومین و فرد فوتی را رهاسازی کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند؛ همچنین چندتن از مصدومین توسط خودروی آمبولانس پایگاه امداد و نجات بین شهری اشترینان به بیمارستان شهید چمران شهرستان بروجرد انتقال داده شدند.

کرمی خاطر نشان کرد: از همه رانندگان عزیز خواهشمندیم با سرعت مطمئنه در محورهای مواصلاتی حرکت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار و تلخی نباشیم

کد مطلب 4976156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه