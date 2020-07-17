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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۴۳

در کرانه باختری صورت گرفت؛

حمله نظامیان صهیونیست به معترضان فلسطینی با گلوله و گاز اشک آور

حمله نظامیان صهیونیست به معترضان فلسطینی با گلوله و گاز اشک آور

حمله نظامیان صهیونیست به سمت معترضان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری دهها مصدوم و مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، در جریان حمله نظامیان صهیونیست به معترضان فلسطینی در تعدادی از شهرها و روستاهای کرانه باختری دهها فلسطینی مجروح شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی تلاش کردند تظاهرات ضد شهرک‌سازی در مناطق مختلف کرانه باختری را متفرق کنند.

آنها با شلیک گلوله به سمت معترضان فلسطینی ده‌ها تن از آنها را مجروح کردند.

همچنین به دنبال استفاده از گازهای اشک آور تعداد زیادی از فلسطینی‌ها حالت خفگی پیدا کرده و مصدوم شدند.

این درگیری‌ها در منطقه کفر قدوم در شمال کرانه باختری و همچنین در منطقه عصیره واقع در استان نابلس به وقوع پیوست.

در منطقه الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری نیز درگیری‌هایی میان فلسطینی‌ها و نظامیان رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست.

فلسطینی‌ها هر جمعه با برگزاری تظاهرات ضد شهرک‌سازی مخالفت خود را با سیاست‌های رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنند.

کد مطلب 4976183
فاطمه صالحی

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