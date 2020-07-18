تصادف کمباین و پژو در همدان ۵ کشته و مجروح بر جای گذاشت

مهدی حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته یک فقره تصادف سواری پژو پارس با یک دستگاه کمباین در محور همدان به سنندج گزارش شد که با کسب اطلاعات حادثه؛ تیم نجات پایگاه شهید شایانی صالح آباد به محل اعزام شدند.

حمزه ادامه داد: در این حادثه یکی از سرنشینان پژو در دم فوت کرد و ۴ سرنشین پژو پارس با مصدومیت شدید پس از انجام کمک‌های اولیه تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی بابیان اینکه علت حادثه توسط تیم پلیس راهور در دست بررسی است، گفت: در این حادثه عوامل اورژانس، آتش نشانی، نیروی انتظامی و پلیس راه حضور داشتند.

رئیس پلیس راه همدان نیز در گفتگو با مهر عنوان کرد: شب گذشته در جاده صالح آباد به سمت سنندج بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو مسافرکش با قسمت دروگر کمباین، سرنشین جلوی سواری در دم جان باخت و راننده و سه سرنشین دیگر به شدت مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ رضا عزیزی عبور غیرایمن کمباین از عرض جاده را عامل وقوع این سانحه دانست و اظهار کرد: خودروهای کشاورزی نباید شب هنگام وارد مسیر اصلی شوند و در هنگام روز هم برای عبور کمباین از عرض جاده ابتدا باید یک یا ۲ نفر برای ایمن کردن مسیر با در دست داشتن علامت یا پارچه‌ای خودروهای عبوری را مطلع کرده تا آنها سرعت خود را کاهش دهند.