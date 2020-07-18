به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این محدودیتها برای تمامی شهرستان البرز در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: پس از اینکه روند شیوع کرونا در البرز شتاب گرفت، اعمال محدودیت فعالیت در استان از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا به ستاد ملی درخواست شد و تاکنون برای سه هفته متوالی اجرایی شده است.
استاندار البرز گفت: اگر حمایتهای همیشگی مردم از مصوبات ستاد مقابله با کرونا کمرنگ شود به طور قطع علی رغم میل باطنی، شاهد محدودیتهای بیشتری خواهیم بود.
شهبازی گفت: این محدودیتها شامل تعطیلی دانشگاهها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزههای علمیه، آموزشگاههای فنی و حرفهای، زبانسراها و سایر آموزشگاهها و کتابخانه ها، استخرهای سرپوشیده، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزهها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی، مساجد و مصلیها، برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایشها، باشگاههای ورزشی و ورزشهای از جمله کشتی و کاراته، کافه، قهوه خانه و چایخانه، باغ وحش و شهربازیها، مراکز تفریحی، آبی، استخرهای سرپوشیده، باشگاههای بدنسازی و برگزاری نماز جمعه میشود.
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