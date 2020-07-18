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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۶

به منظور توقف چرخه شیوع کرونا؛

محدودیت‌ها در استان البرز یک هفته دیگر تمدید شد

محدودیت‌ها در استان البرز یک هفته دیگر تمدید شد

کرج - استاندار البرز با اشاره به تداوم وضعیت قرمز در استان از تمدید اعمال محدودیت‌ها از تاریخ ۲۸ تیرماه به مدت یک هفته دیگر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این محدودیت‌ها برای تمامی شهرستان البرز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پس از اینکه روند شیوع کرونا در البرز شتاب گرفت، اعمال محدودیت فعالیت در استان از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا به ستاد ملی درخواست شد و تاکنون برای سه هفته متوالی اجرایی شده است.

استاندار البرز گفت: اگر حمایت‌های همیشگی مردم از مصوبات ستاد مقابله با کرونا کمرنگ شود به طور قطع علی رغم میل باطنی، شاهد محدودیت‌های بیشتری خواهیم بود.

شهبازی گفت: این محدودیت‌ها شامل تعطیلی دانشگاه‌ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتابخانه ها، استخرهای سرپوشیده، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، مساجد و مصلی‌ها، برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها، باشگاه‌های ورزشی و ورزش‌های از جمله کشتی و کاراته، کافه، قهوه خانه و چایخانه، باغ وحش و شهربازی‌ها، مراکز تفریحی، آبی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های بدنسازی و برگزاری نماز جمعه می‌شود.

کد مطلب 4976685

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