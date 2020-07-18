جایزه جشنواره ژاپنی برای سینماگر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، سولماز اعتماد برای نگارش فیلمنامه فیلم کوتاه «هم قفس» به کارگردانی بهزاد خداویسی یکی از ۴ برنده جایزه بخش بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه جشنواره هنرهای رسانه‌ای ژاپن شد.

فستیوال هنرهای رسانه‌ای ژاپن یک جشنواره سالیانه است که از سال ۱۹۹۷ توسط آژانس امور فرهنگی ژاپن برگزار می‌شود. این جشنواره ۲۳ سال قدمت دارد.

این جشنواره برندگان خود را زودتر از موعد برگزاری اش که در تاریخ ۱۸ سپتامبر برابر با ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ خواهد بود، اعلام می کند. با توجه به شیوع کرونا اگر امکان برگزاری و حضور در این رویداد سینمایی ممکن شود، سولماز اعتماد برای دریافت جایزه اش به ژاپن سفر خواهد کرد.

قربان نجفی و صبا محمدی در «هم قفس» به ایفای نقش پرداخته اند و تهیه کنندگی آن را تیرداد فرجام راد به عهده داشته است.

سولماز اعتماد از جمله پخش کنندگان ایرانی فیلم است و پروژه های فیلم کوتاه «از ایده تا جشنواره» را نیز اجرا می کند.