سرمایه گذاران بخش کشاورزی حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اعضای اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: وزرت جهاد کشاورزی از هر سرمایه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی استقبال می‌کند و تعاونی‌ها از سرمایه‌های ما هستند و باید در تصمیم گیری‌های بخش کشاورزی دخیل باشند.

وی افزود: ما سعی کردیم تا این موضوع را عملیاتی کنیم و تعامل خوبی مابین اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که از نظر کمی و کیفی باعث رشد تعاونی‌ها خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر عدم موازی کاری در تعاونی‌ها تصریح کرد: هم راستا بودن و موازی کار نکردن تعاونی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و یکسان سازی امکانات نباید منجر به کندشدن کارها شود و کمک‌های فعلی را هم ابتر کند.

وی گفت: تعامل خوبی مابین اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که از نظر کمی و کیفی باعث رشد تعاونی‌ها و بخش کشاورزی خواهد شد.

خاوازی تصریح کرد: بخش کشاورزی از هر سرمایه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی استقبال می‌کند و تعاونی‌ها از سرمایه‌های ما هستند و باید در تصمیم گیری‌های بخش کشاورزی دخیل باشند.

وی افزود: ما سعی کردیم تا این موضوع را عملیاتی کنیم و تعامل خوبی مابین اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که از نظر کمی و کیفی باعث رشد تعاونی‌ها و بخش کشاورزی خواهد شد. باید تصمیماتی اتخاذ شود تا توسعه در بخش کشاورزی را در پی داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی گفت: بسیاری از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و یا اختیارات تجمیع شده در یک تعاونی واحد را باید به مشورت گذاشته و در مجموع تعاونی‌های مرتبط توزیع کنیم تا به اهداف تعاونی‌ها و وزارت جهاد کشاورزی برسیم.

وی با تأکید بر لزوم همکاری معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی با رؤسای اتحادیه‌ها گفت: لازم است تفاهم نامه‌ها در سطح معاونین این وزارت‌خانه با اتحادیه‌ها انجام شود تا معاونین بتوانند به مشکلات بخش ورود پیدا کرده و موانع و مشکلات را مرتفع سازند.

طرح موانع صادراتی در هیأت دولت

خاوازی در رابطه با موانع صادراتی گفت: باید مسیرها و مشکلات بخش صادرات را پیدا کرده و موانع را در هیئت دولت مطرح کنیم تا مجوزهای لازم به تصویب هیئت دولت برسد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع تأمین ارز برای واردات سبزی و صیفی و داروهای دامی خاطرنشان کرد: این موضوع را در جلسه هیئت دولت مطرح کردم و ضرورت تأمین سبزی و صیفی و داروهای دامی را به سمع و نظر رئیس جمهور رسید، در نتیجه در دولت تصویب شد تا ارز مورد نیاز این بخش به سرعت تأمین شده و مشکلات بخش مرتفع شود.

درخواست حمایت یکسان از اتحادیه‌ها

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت: بخش تعاون دومین رکن اقتصاد است که در اصل ۴۴ قانون بر فعالیت آن در حوزه‌های مختلف تصریح شده است. تعاونی‌ها در تمام بخش‌های مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، دام و طیور و شیلات و آبزیان حضور فعال دارند.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در بخش تعاون است و در حوزه تولید مرغ ۳۵ درصد و در بخش ماهی و شیلات بالای ۸۰ درصد تولیدات در بخش تعاون انجام می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضوع تبصره ۲ ماده ماده ۷۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد، حمایت یکسان از اتحادیه‌های موضوع این ماده را خواستار شد و گفت: یکسان سازی حمایت از اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها درخواستی است که سالهای سال مطرح و پیگیری شده است. تعاونی‌های زیرمجموعه یا تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مزایایی دارند که سایر تعاونی‌ها محروم از آن هستند.

این مقام مسئول در ادامه حمایت وزارت جهاد کشاورزی را در خصوص ساماندهی تشکل‌ها برابر ماده ۵ قانون بهبود مستمر که از وظایف اتاق هاست را خواستار شد.

عبداللهی با تاکید بر اهمیت نقش تعاون در حوزه کشاورزی اظهار داشت: اگر به بخش کشاورزی توجه شود این بخش می‌تواند در دو جهت تأمین نیاز مردم و کمک به رشد اقتصادی کشور مفید باشد و بخش تعاون این ظرفیت را دارد که در راستای رشد اقتصادی کشور گام‌های مؤثری بردارد.

تنها ۳۵ درصد از نهاده‌های دامی از مراجع رسمی تأمین می‌شود

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون مهمترین دغدغه‌های خود را مطرح کردند. ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: از مهمترین مسائل در بخش کشاورزی تأمین، تخصیص و توزیع بهینه نهاده‌های کشاورزی است.

وی افزود: با وجود اینکه نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اما تنها حدود ۳۵ درصد از نهاده‌ها از مراجع رسمی تأمین می‌شود و مابقی در بازار آزاد و با قیمت بسیار بالاتر تهیه می‌شود.

قاسمی با اشاره به عدم تشکیل صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در برخی زیر بخش‌های کشاورزی گفت: این صندوق‌ها در زیر بخش‌هایی مانند شیلات، گل و گیاه و پسته مغفول مانده و به بهانه نبود بودجه از تشکیل آن صرفه نظر شده است.