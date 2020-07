به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو،محققان دانشگاه نورث‌وسترن روش ایمنی‌درمانی ارائه کردند که می‌تواند زمان زنده ماندن موش‌های مبتلا به سرطان پستان منفی سه گانه را افزایش دهد، بیماری که بسیار تهاجمی بوده و درمان آن با دشواری‌هایی همراه است.

در این پروژه، موش‌هایی که تحت درمان قرار گرفته‌اند از دو نوع داروی افزایش دهنده ایمنی که درون نانوذرات قرار داده شده، استفاده کردند. این موش‌ها حداقل صد روز بهبود تومور را تجربه کردند در حالی که موش‌های کنترل بعد از یک ماه از بین رفتند. هیچ اثر منفی جانبی یا پاسخ خودایمنی در موش‌های تحت درمان با این روش جدید دیده نشد.

این نانوذره، به نام اسید نوکلئیک کروی (SNA)، یک شکل کروی از رشته‌های DNA بوده که به سادگی وارد سلول‌های ایمنی بدن می‌شود و آن را تحریک می‌کند.

چاد میرکین، از دانشگاه نورث‌وسترن که رهبری این پروژه را به عهده دارد، این ساختار SNA را اختراع کرده است. این ساختار کروی به محققان اجازه می‌دهد تا با موفقیت برای ایمنی‌درمانی استفاده شوند.

میرکین می‌گوید: «ما نشان دادیم که این فناوری می‌تواند درهای تازه‌ای به سوی واکسن‌های منطقی باز کند و منجر به درمان انواع بیماری‌های سرطان شود.»

نتایج این پروژه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ خواهد رسید. میرکین استاد رشته شیمی و مدیر موسسه بین‌المللی فناوری‌نانو بوده و همچنین عضو مرکز جامع سرطان رابرت اچ لوری از دانشگاه نورث‌وسترن است.

این گروه تحقیقاتی، اسید نوکلئیک کروی ابداع شده را زیر پوست موش‌های مبتلا به سرطان پستان منفی سه گانه تزریق کردند. اسید نوکلئیک کروی به غدد لنفاوی موش‌ها سفر کرده و وارد سلول‌ها شد و در نهایت، محموله خود را در آنجا رهاسازی کردند. این کار باعث پخش ایمنی در داخل سلول‌ها می‌شود و با این کار طول عمر بیمار افزایش یافته و از عود مجدد بیماری جلوگیری می‌شود.

نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که شش موش بعد از صد روز به بهبودی کامل رسیدند و هیچ عوارضی نداشتند، سه موش هرگز بهبود پیدا نکردند اما رشد تومور در آنها سرکوب شده بود و عمر طولانی‌تری را تجربه کردند.

در واقع اگر این روش حتی همه موش‌ها را به‌طور کامل درمان نکند، قطعا طول عمر آنها را افزایش خواهد داد.