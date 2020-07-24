  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ مرداد ۱۳۹۹، ۱۵:۱۶

شنبه چهارم مرداد ماه؛

ناگفته‌های زندگی علیرضا حیدری در رادیو روایت می‌شود

ناگفته‌های زندگی علیرضا حیدری در رادیو روایت می‌شود

زندگی علیرضا حیدری کشتی‌گیر مطرح ایرانی در قالب مجموعه رادیویی «سکو» از رادیو جوان و رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، مجموعه رادیویی «سکو» به تهیه‌کنندگی اشرف‌السادت اشرف‌زاده و کارگردانی مینو جبارزاده از دو شبکه رادیویی جوان و نمایش پخش می‌شود.

سکو به سفارش رادیو جوان در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است. این مجموعه هفت قسمتی رادیویی را مرضیه بامیری نوشته که درباره زندگی علیرضا حیدری از کشتی گیران معروف ایرانی است.

اشرف‌السادات اشرف‌نژاد تهیه کننده «سکو» در این باره گفت: این کار افکت و فضا سازی بسیار زیادی داشت و به همین دلیل سعی کردم از فضاسازی مناسب برای صحنه‌ها استفاده کنم، از طرفی چون انتخاب موسیقی برای ورزش کشتی به دلیل محدود بودن این نوع از موسیقی بسیار کم است، تلاش کردم تا موسیقی را انتخاب کنم که شایسته این شخصیت قهرمان باشد. به هر ترتیب این سریال رادیویی جز مجموعه‌هایی بود که برای تهیه آن زمان زیادی گذاشتم و امیدوارم مورد توجه شنوندگان رادیو نیز قرار بگیرد.

در «سکو»، راضیه مومیوند در نقش کودکی علیرضا حیدری به ایفای نقش می‌پردازد و مجتبی طباطبایی در نقش بزرگسالی این کشتی گیر مطرح ایرانی بازی کرده است همچنین شمسی صادقی به عنوان مادر ایشان در این مجموعه رادیویی حضور دارد.

«سکو» به تهیه کنندگی اشرف‌السادات اشرف نژاد، کارگردانی مینو جبارزاده، افکتوری نازنین حسن پور، صدابرداری فرزاد شریفی و با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو از روز شنبه چهارم مرداد ماه، ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد از رادیو جوان پخش می‌شود و ساعت ۸:۴۵ دقیقه به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

کد مطلب 4981831
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها