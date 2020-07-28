صنایع دستی ۴ روستا و یک شهر استان گیلان ثبت ملی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حلاجپور صبح سه شنبه در این باره در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نشست روز گذشته با مسئولان وزارت میراث فرهنگی، اظهار کرد: در این دیدار استاندار گیلان و تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در این دیدار پرونده ثبت ملی چهار روستا و یک شهر استان گیلان بررسی شد، گفت: رشتیدوزی از شهر رشت، شالبافی روستای ارده، گلیمبافی روستای عنبران، سفالگری روستای جیرده و چوبتراشی روستای شالما از مواردی بود که برای ثبت آن در آثار ملی بحث و گفتگو شده که در نهایت با ثبت آنها موافق شد.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه مهارت آموزی از مهمترین اولویتهای است که در این اداره کل به صورت جدی پیگیر آن هستیم، گفت: راه اندازی کارگاهها، فروشگاهها و نمایشگاههای دائمی در شهرهای استان گیلان با استفاده از ظرفیتهای بالقوه و فضاهای بلااستفاده، به ویژه مدارس بلا استفاده در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه ثبت ملی آثار و صنایع دستی سبب ایجاد اشتغال و درآمد در سطح روستاها استان گیلان خواهد شد، تصریح کرد: توجه به صنایع دستی در روستاها میتواند زمینه ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس روستاییان را به دنبال داشته باشد.
حلاج پور در ادامه به ظرفیتهای فراوان در بخش صنایع دستی اشاره کرد و افزود: با توجه به این ظرفیتهای گیلان میتواند به محلی برای برگزاری دائمی نمایشگاههای هنرهای سنتی در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.
وی با اشاره به روستای عنبران و پرونده گلیمبافی این روستا، گفت: در این روستا ۸۸۰ کارگاه فعال گلیمبافی فعال است و بیش از ۹۰۰ نفر از بانوان در این روستا مشغول به بافت گلیم هستند که تنها بخشی از ظرفیتهای استان گیلان در حوزه صنایع دستی است.
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