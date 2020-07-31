تصادف پیکان و مینی بوس در محور داران - تیران ۸ مصدوم به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عابدی با اشاره به حادثه تصادف خودرو پیکان با مینی‌بوس در محور داران به تیران اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۹ و ۲۲ دقیقه صبح امروز جمعه دهم مردادماه به مرکز اورژانس اصفهان اعلام شد.

وی با اشاره به اعزام سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه افزود: این حادثه مصدومیت هشت نفر شامل چهار زن ۱۲، ۲۷، ۳۴ و ۶۲ ساله، دو مرد ۳۰ و ۵۹ سال و دو کودک هفت ساله را در پی داشت.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ فوتی در بر نداشته است، تصریح کرد: مصدومان حادثه به بیمارستان «به‌نیای» تیران منتقل شدند.