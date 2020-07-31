تعداد مبتلایان به کرونا در اصفهان به ۸۳۸ نفر رسید

آرش نجیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بیماران مبتلا به کرونا در استان اصفهان به غیر از کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: تاکنون ۸۳۸ نفر بیمار مبتلا به کرونا در استان اصفهان به جز آران و بیدگل داشتیم.

وی افزود: تعداد موارد دارای علامت و بستری شده در شبانه روز گذشته ۱۴۰ مورد گزارش شده است و در همین زمان تعداد ۱۲۱ نفر هم از بیمارستانها مرخص شدند که باید دوران نقاهت خود را در منزل سپری کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: از میان بیماران بستری کنونی حال ۱۵۱ نفر وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان اصفهان بستری هستند.

وی با هشدار برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله فیزیکی در جامعه گفت: وضعیت اصفهان در مواجهه با ویروس کووید ۱۹ به هیچ وجه مناسب نیست و در روزهای گذشته از وضعیت زرد به قرمز تغییر کرده است.

نجیمی افزود: میزان موارد حاد ابتلاء به کرونا در استان اصفهان شتاب گرفته و بر این اساس لازم است شهروندان در مواقع غیرضروری از منزل خارج نشوند و نسبت به استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی اهتمام ورزند تا زمانی که از بحران این بیماری به لطف پروردگار عبور کنیم.