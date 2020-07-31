قلعه نویی بازی سپاهان با استقلال را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در حساسترین دیدار هفته بیست و هفتم لیگ برتر، تیم های فوتبال استقلال و سپاهان از ساعت ۲۱:۳۰ فردا شنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می روند.

این در حالی است که سپاهان امیر قلعه نویی سرمربی خود را برای این بازی در اختیار ندارد.

سیامک قلیچ خانی مدیر رسانه ای تیم فوتسال سپاهان امروز اعلام کرد که سرمربی زردپوشان اصفهان در بازی فردا غایب است و پزشکان به قلعه نویی اجازه سفر به تهران و همراهی سپاهان را نداده اند.

قلعه نویی بعد از بازی هفته گذشته سپاهان با صنعت نفت دچار حمله عصبی شده و مدتی در بیمارستان بستری بود.