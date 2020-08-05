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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

رئیس دفتر سلامت محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

توسعه محصولات کشاورزی و لبنی دارای گواهی «GAP» در اصفهان

توسعه محصولات کشاورزی و لبنی دارای گواهی «GAP» در اصفهان

اصفهان-رئیس دفتر محیط زیست و سلامت محصولات کشاورزی جهاد شاورزی اصفهان گفت: توسعه محصولات کشاورزی و لبنی دارای گواهیGAP ( سالم و استاندارد از نظر سموم باقیمانده) در اصفهان در حال گسترش است.

حسنعلی رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید چهار محصول گواهی شده (GAP) تحت نظارت دفتر محیط زیست و سلامت محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اظهار داشت: محصولات گواهی شده (GAP) در فرایندی دقیق تولید می‌شوند و سلامت این محصولات از نظر باقی مانده سموم اعم از نیترات، فلزات سنگین زیر حد استاندارد است.

وی افزود: محصولات کشاورزی گواهی شده (GAP) در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، شهرضا، اصفهان، بویین میاندشت، سمیرم و چادگان تولید می‌شود.

رئیس دفتر محیط زیست و سلامت محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه در سال گذشته، محصولات کشاورزی گواهی شده (GAP) در ۶ شهرستان تولید می‌شد، تصریح کرد: محصول سیب زمینی در ۹۸.۵ هکتار، پیاز در ۸۷.۵ هکتار و سیب درختی در ۸۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان تولید می‌شد که امسال محصول گوجه فرنگی هم به لیست محصولات (GAP) افزوده شده است.

وی اضافه کرد: امسال محصول سیب درختی در ۱۳۶ هکتار، پیاز در ۱۱۰ هکتار، سیب زمینی در ۳۳۴ هکتار و گوجه فرنگی در ۲۷ هکتار تحت محصولات کشاورزی گواهی شده (GAP) تولید می‌شود.

محصولات لبنی، شیر و مرغ در انتظار (GAP)

رحیمی با اشاره به توسعه محصولات کشاورزی گواهی شده (GAP) در ۶۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی و در نه شهرستان گفت:محصولات کشاورزی گواهی شده(GAP) در سال زراعی ۹۵-۹۶ در استان اصفهان آغاز شد و قرار است در آینده نزدیک محصولات لبنی و شیر و مرغ تحت محصولات کشاورزی گواهی شده (GAP) قرار بگیرد.

وی بیان داشت: توسعه محصولات کشاورزی و لبنی گواهی شده (GAP)در راستای حفظ سلامت شهروندان انجام خواهد شد و کد حک شده بر محصولات (GAP) قابل پیگیری است؛ به این معنا که تمام پروسه تولید محصول از نوع و چگونگی تولید تا عرضه و بررسی علائم استاندارد محصول در اداره استاندارد، قابل رصد شدن است.

رحیمی با اعلام اینکه محصول پیاز گواهی شده (GAP) در حال برداشت است، اظهار داشت: این محصول پیاز به دو کشور ارمنستان و عراق صادر شده است و با توجه به دارا بودن برچسب، شهروندان اصفهانی هم می‌توانند از این محصولات باکیفیت کشاورزی بهره مند شوند.

کد مطلب 4991289

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