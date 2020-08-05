به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به صورت صریح و مختصر تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کنند و رئیس مجلس نیز باید موضوع را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع کند.

وی بیان کرد: هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد و موضوع را بررسی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نزدیک به ۲۰ روز است که جمع زیادی از نمایندگان مجلس سوال از رئیس جمهور را به رئیس مجلس تقدیم کرده‌اند که باید در دستور کار قرار گیرد.

خضریان تاکید کرد: درخواست ما این است که رئیس جمهور به مجلس بیاید و توضیح دهد که چه برنامه‌هایی برای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی دارد و اگر برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت نداشته باشد، استیضاح وی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این تذکر، گفت: این حق مسلم در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس به وضوح قید شده است و مجلس می‌تواند از وزرا و رئیس جمهور در خصوص روند اجرایی کشور سوال کند.

وی با بیان اینکه هیئت رئیسه در خدمت نمایندگان است و ما به دنبال سلب این حق قانونی و منتفی کردن سوال نیستیم، اظهار داشت: در چندین جلسه درباره این موضوع بحث صورت گرفت و مقرر شد نحوه انجام این وظیفه قانونی به گونه‌ای باشد که موجب تشدید مشکلات نشود تا این وظیفه قانونی مثمرثمر واقع شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سوال از رئیس جمهور منتفی نشده است و رئیس مجلس و هیئت رئیسه مقدمات این امر را فراهم می‌کنند تا به نتیجه برسد.