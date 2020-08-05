راه اندازی اولین اورژانس ریلی کشور/ورود بانوان به اورژانس ۱۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در مراسم افتتاح همزمان ۱۱۵ پروژه سازمان اورژانس کشور که بعد از ظهر چهارشنبه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با تاکید بر اینکه اورژانس یکی از خط مقدم ترین عرصه‌های ارائه خدمت است، گفت: اورژانس کشور یکی از مهم‌ترین و مطمئن‌ترین تکیه گاه‌های وزارت بهداشت است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات اورژانس گسترده است و اولین خط رسیدگی به دردمندان است، تصریح کرد: خدمت اورژانس برای بیماران سکته قلبی و مغزی باعث شد جان بسیاری نجات پیدا کند و اورژانس هوایی خدمات ارزنده‌ای ارائه کرد و به یاد دارم سال گذشته یک فروند اورژانس هوایی که برای ارائه خدمات به مادری باردار می‌رفت دچار حادثه شد و در این حادثه ۵ نفر از عزیزان ما شهید شدند که بر روح ۵ شهید اورژانس هوایی درود می‌فرستم. حتی با وجود شهادت این عزیزان اما خدمت رسانی به آن مادر باردار فراموش نشد.

نمکی تاکید کرد: امروز مفتخریم ۱۱۵ پروژه اورژانس را در ۷ استان کشور افتتاح کنیم و امیدواریم این پروژه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.

وزیر بهداشت افزود: ما اورژانس هوایی داشتیم و پارسال نیز ۳ اورژانس دریایی برای سواحل نیلگون خلیج فارس افتتاح کردیم. امروز نیز اولین اورژانس ریلی افتتاح می‌شود و اولین گام اورژانس ریلی را برداشتیم و امیدواریم این اورژانس با شبکه ریلی گسترده که در دولت تدبیر و امید گسترش یافت، توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرد: برای اولین بار خانم‌هایی را در اورژانس کشور تربیت می‌کنیم و همیشه این دغدغه را داشتیم که وقتی خانمی در شرایط خاص نیازمند فوریت‌های پزشکی شود، تکنسین خانم اعزام شود. هرچند که آقایان خدمت گذار در اورژانس کشور از پاکیزگان هستند.

نمکی با اشاره به توسعه اتوبوس آمبولانس‌ها، افزود: با توسعه اتوبوس آمبولانس‌ها ۳.۵ میلیون زائر اربعین را توانستیم جا به جا کنیم. تعداد موتور آمبولانس‌ها در شهرهای شلوغ و پر ترافیک نیز ۲ برابر خواهد شد.