دفتر سوم از دوره جدید بیناب روانه بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دفتر سوم از دوره جدید بیناب روانه نسبت «هنر و سیاست»، از دریچه دیدار با آثار هنری معاصر ایران، مورد پرسش و پژوهش واقع شده‌است.

از این روی که فهم مناسبات هنر و سیاست در ایران معاصر، سهم بزرگی در خودآگاهی تاریخی ما می‌تواند داشت…

این دفتر شامل پنج پرونده است که در هریک آثار یکی از هنرمندان معاصر مورد تحلیل و تحقیق واقع می‌شود:

ادبیات: شعر افسانه نیما یوشیج

تجسمی: آثار نقاشی هانیبال الخاص

موسیقی: سرود خجسته باد این پیروزی از احمدعلی راغب

سینما: فیلم شطرنج باد از محمدرضا اصلانی

معماری: مجموعه تاریخی بهارستان اثر میرزامهدی خانشقاقی

با نوشتارها و گفتارهایی از: خسرو دهقان، ناصر فکوهی، سیدحسن شهرستانی، محمدعلی رجبی، اکبر نبوی و …

گزیده‌ای از سرمقاله به قلم سیدحسین شهرستانی «هنگامۀ سیاسیِ هنر» در ادامه می‌آید:

مفهوم سیاست در اندیشۀ یونانیان و در فلسفۀ کلاسیک اسلامی و مسیحی، کلیت حیات مدنی انسان را نمایندگی می‌کند و بدین ترتیب آن را از این حیث می‌توان با مفهوم امروزین “فرهنگ” در کلی‌ترین تلقی‌اش برابر دانست.

دیگریِ فرهنگ، طبیعت است؛ چنانچه بیرون از سیاست یا خارج از شهر به تعبیر ارسطو یا دَدی است یا ایزدی. انسان حیوان سیاسی و شهری است. پس شهر-سیاست، وجه فصل و امتیاز انسان از حیوان محسوب می‌شود. معنای جدید از سیاست و امر سیاسی اما، منحصر به وجهی از حیات مدنی انسان که در قالب نهاد حکمرانی و دولت تبلور یافته و در کنار سایر قلمروها و نهادهای مدنی کلیت فرهنگ را شکل می‌بخشد…

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