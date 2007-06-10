همایش موضوع شناسی زن و مهدویت در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حجت الاسلام سید مسعود معصومی رئیس مؤسسه پژوهشی انتظار نور در این همایش افزود : تفکر مهدویت باوری که امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت تاثیرات این باور نیازمندیم.



وی خاطرنشان کرد : وقتی تفکر مهدویت عرصه‌های فرهنگ ، سیاست و... را تحت تاثیر قرار داد باید از استراتژی انتظار سخن گفت و در آن صورت است که می‌توان مقدمات بحث دکترین مهدویت را مطرح کرد.



معصومی اظهار داشت : بحث مهدویت یک بحث منحصر نیست و عرصه‌های ناپیموده زیادی در این مباحث وجود دارد که پژوهشگران باید به آن بپردازند.



حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این همایش تصریح کرد : وضعیت کنونی جامعه اسلامی به لحاظ وجود جریان‌های مخالفت و معارض، وضع مطلوبی نیست.



وی افزود : اگر نگاه واقع بینانه‌ای نسبت به جریان‌های مخالف داشته باشیم پی به هجمه‌ها و شبهات جریانات مخالف می‌بریم.



حجت الاسلام خسروپناه همچنین بر ضرورت پژوهش و تحقیق و موضوع شناسی بیشتر در مباحث زن و مهدویت تاکید کرد و ادامه داد : پژوهش در خصوص مهدویت نیاز به ابزار معرفتی دارد.

در ادامه این همایش خانم زهرا تاجیک مدیر گروه زن و مهدویت موسسه پژوهشی انتظار نور با بیان این‌که در ماهیت انتظار امید به آینده روشن، فریاد از درون، آزادی و... وجود دارد گفت : این انتظار فقط آرزو نیست بلکه در عمل نیز باید رعایت شود تا اقتدای معنوی به بشر حاکم گردد.



وی زنان را یکی از زمینه سازان مستعد ظهور امام زمان(عج) عنوان کرد و اظهار داشت : ‌در عصر ارتباطات که بحران هویت یکی از مهمترین مشکلات فرایند جهانی سازی است خانواده در انتقال ارزش‌ها به نسل آینده بیشترین نقش را ایفا می‌کند و زنان دشوارترین و پیچیده‌ترین فعالیت‌های فرهنگی را در این جایگاه بر عهده دارند.



فریبا علاسوند عضو هیئت علمی دفتر مطالعات زنان نیز با اشاره به تشویش نقش‌های جنسیتی تصریح کرد :‌ در روایات آخرالزمان از اختلال در هویت زنانه و مردانه به عنوان یک مشکل فراگیر جامعه یاد شده است.



وی افزود : طبق روایات، در آخر الزمان وضعیت نابهنجاری رخ می‌دهد که یکی از آن‌‌ها تشبه مردان به زنان و زنان به مردان است و این تشبه بیشتر در نحوه پوشیدن لباس و آرایش جلوه‌گر می‌شود.



علاسوند گفت : اسلام به دنبال جلوگیری از تشبه مردان و زنان است تا اختلال هویتی در بین آن‌ها به وجود نیاید.



وی با بیان این‌که تشبه زنان به مردان به خاطر این است که زنان در نقش‌هایی که قرار است بارز باشند احساس منزلت نمی‌کنند، تصریح کرد : جامعه شناسان نیز معتقدند رابطه بین نقش و پایگاه و منزلت اجتماعی وجود دارد یعنی هر چقدر نقش زنان تنزل پیدا کند، آن‌ها در ابراز نقش‌های زنانه کمتر انگیزه خواهند داشت.