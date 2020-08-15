رکورد عجیب بارسلونا پس از شکست سنگین/ بایرن مسی را رکوددار کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال بارسلونا و بایرن مونیخ جمعه شب در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در تک بازی این مرحله دیدار خود را در شهر لیسبون پرتغال برگزار کردند که در پایان تیم آلمانی با نتیجه عجیب ۸ بر ۲ آبی و اناری‌های بارسلون را شکست داد.

این شکست آنقدر عجیب بود که در کوتاه‌ترین زمان پس از پایان بازی به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های دنیا تبدیل شد و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

از زمان آخرین شکست سنگین بارسلونا در یک مسابقه که ۸ گل دریافت کرده بود سال‌ها می‌گذرد. تیم آبی و اناری بارسلون آخرین بار در سال ۱۹۴۶ در یک بازی هشت گل دریافت کرده بود و از آن زمان دیدار برابر بایرن چنین تجربه تلخی را نداشت.

همچنین این بازی برای لیونل مسی یک شکست سنگین و فراموش نشدنی بود. او در دوران حرفه‌ای خود چنین شکستی را تجربه نکرده بود و در پایان بازی یکی از غمگین‌ترین بازیکنان بارسلونا بود که توان بیرون رفتن از زمین را هم نداشت.