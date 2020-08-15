حضور داوطلبانه دانشجویان پرستاری در دوران کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست یک روزه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با مسؤولان ارشد سه معاونت‌ «فرهنگی و دانشجویی»، «آموزشی» و «پرستاری» وزارت بهداشت برگزار شد.

حضور داوطلبانه ۹۱۲ دانشجوی پرستاری در دوران شیوع کرونا در قالب طرح ۱۰۰ ساعته

دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت در این نشست با اشاره به تعداد پرستارانی که در عرصه مبارزه با کرونا به صورت داوطلبانه حضور پیدا کردند، گفت: حدود ۹۱۲ نفر دانشجوی پرستاری در دوران شیوع کرونا در قالب طرح ۱۰۰ ساعته به صورت داوطلبانه به ما کمک داده‌اند که این حرکت جای قدردانی و سپاسگزاری دارد. میزان موفقیت در این حضور که با برنامه‌ریزی مدیران پرستاری صورت گرفت، به شکلی بود که برخی از پرستاران باتجربه و توانا از بخش‌های عادی به بخش‌های ICU منتقل شدند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: در صورتی که برای هر پرستار تنها ۱۰۰ ساعت در نظر بگیریم، ارایه خدمتی بالغ بر ۹۱۲ هزار ساعت کاری در دوران کرونا را نشان می‌دهد و این در حالی است که برخی از آنها چندین بار این تعداد ساعت حضور را تکرار کرده‌اند که باز هم از این حضور قدردانی می‌کنم.

به دنبال اجرایی شدن طرح تعرفه پرستاری هستیم

حضرتی درباره وضعیت طرح تعرفه‌گذاری حقوق پرستاران گفت: ما نیز پیگیر این طرح هستیم که بیشتر از یک دهه از تصویب آن می‌گذرد اما اجرایی نشده است؛ شاید اجرایی نشدن این طرح به دلیل تامین اعتبار بوده باشد؛ به هر حال این کار تنها با پیگیری معاونت پرستاری امکان پذیر نیست؛ از این‌رو با کمک معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بسته‌های استاندارد خدمتی پرستاری را که سال‌ها قبل تهیه شده بوده، تعرفه‌بندی کرده و چند طرح به معاونت توسعه ارایه دادیم تا این معاونت یک روش اصلاح پرداخت را کارشناسی کرده و به ما اعلام کنند.

تصویب تعرفه‌گذاری خدمت مراقبت در منزل برای بیماران کرونایی

وی با بیان این‌که اکنون تعرفه‌های مراقبت در منزل و بودجه‌ آن مشخص شده است، اظهار داشت: برای بیماری‌هایی مانند سی‌اچ‌اف (CHF)، نارسایی احتقانی قلبی، CVA و سرطان‌ها (cancer) که بیشترین ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی را دارند، بسته‌های خدمتی نوشته شده و تعرفه‌های آن نیز مشخص شده است، اما ابلاغی صورت نگرفته؛ حتی تعرفه‌گذاری خدمت مراقبت در منزل برای بیماران کرونایی و بیماران CVA در ستاد کرونا و شورای عالی بیمه مصوب شده که به زودی ابلاغ می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این‌که در ۱۰ سال آینده و دوران پسا کرونا، روند بیماری و ارایه مراقبت کاملا متفاوت خواهد شد، گفت: ما باید به سمت مراقبت جامعه‌محور و مراقبت در منزل حرکت کنیم. در حوزه مراقبت در منزل، بسته‌های استاندارد خدمتی و تعرفه‌های آن در دست تهیه است تا ان شاءالله بتوانیم بیماری کرونا و CVA را زیر پوشش بیمه‌ای قرار دهیم.

وی درباره دانشجویان سال آخر و طرح اینترشیپ، اظهار داشت: این طرح از مدت زمان طولانی در گذشته در تمام دانشکده‌های پرستاری مطرح بوده است که دانشجوی سال آخر طرح اینترشیپ خود را بگذراند؛ با توجه به این‌که برخی متصور شدند که هزینه‌ای از این بابت به دانشگاه‌ها افزوده می‌شود، سه سال قبل تصمیم بر این شد که این طرح را به شورای گسترش پرستاری اصفهان بدهند تا تحقیقی را انجام داده، به صورت آزمایشی اجرا و نتیجه را به ما اعلام کنند.

حضرتی افزود: حدود دو سال این روند زمان برد تا تحقیقات میدانی انجام شود و چهار نیم‌ترم این برنامه را اجرایی و نتایج آن را اعلام کردند. نتایج را در هیئت امنای اصلی وزارت بهداشت ارائه دادیم اما با وجود اینکه این طرح در جهت کاهش هزینه‌های دولت است و روی آن تحقیق شده بود اما در این جلسه نه رد شد ، نه قبول شد.

وی گفت: برخی از دوستان تصور داشتند که با این طرح بنا است حق اینترشیپی به دانشجو داده شود و برای دانشگاه هزینه‌بر است؛ اما در واقع این طرح در جهت کاهش هزینه‌های دولت بود و در اصفهان در تحقیق انجام شده مشخص شد وقتی دانشجوی سال آخر در بخش حضور پیدا می‌کند، مزایای زیادی دارد و در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است. البته برخی دانشگاه‌ها مانند مشهد، اصفهان، اهواز و بم در حال اجرای این طرح هستند و ما به دنبال قطعی شدن آن هستیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد: این طرح با شیوع کرونا و نیاز به حضور نیروی پرستاری برای جلوگیری از سندرم فرسایشی در پرستاران مجددا در جریان افتاد و امیدواریم هرچه زودتر این طرح در ستاد کرونا مصوب شود. هفته قبل وبینار اینترشیپ با حضور صاحب‌نظران پرستاری برگزار شد و خیلی از دانشگاه‌ها گفتند به دلیل نیازی که وجود دارد، این طرح را اجرا می‌کنند اما باید حق و حقوق دانشجویان نیز محاسبه شود.

از سال ۹۸ تا کنون مبلغ کار دانشجویان در بالین افزایش داده نشده است

معاون وزیر بهداشت در خصوص کار ساعتی دانشجویان در بالین و امکان افزایش این مبلغ، گفت: کارشناسان بالینی ما از سال ۹۳ تا ۹۸ مبلغ ۵ هزار تومان و دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاتر مبلغ ۷ هزار تومان برای هر ساعت دریافت می‌کنند، این مبلغ در سال ۹۸ با افزایش ۱۰ درصدی همراه شد که به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای دانشجویان کارشناسی و ۷ هزار و ۷۰۰ تومان برای دانشجویان ارشد به بالاتر افزایش یافت؛ از سال ۹۸ تاکنون این مبلغ افزایشی نداشته‌ که باید در هیئت امنا اعلام و بر اساس شرایط تورم محاسبه شود.

حضرتی با بیان این‌که برای افزایش کار ساعتی دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت پیشنهادی ارائه داده‌ایم، اظهار داشت: امید داریم این پیشنهاد که هنوز پاسخی به همراه نداشته، تصویب و اعلام شود.

وی افزود: با دستوری که وزیر بهداشت برای به روز شدن نیروهای پرستاری داده‌اند، فرصت خیلی خوبی است که از نیروی دانشجو استفاده کنیم و انگیزه دانشجو را افزایش دهیم، بر این‌اساس شهریورماه جاری حدود ۱۰ هزار دانشجوی پرستاری فارغ‌التحصیل می‌شوند که افزوده شدن آنها به کادر پرستاری تزریق بسیار خوبی است که به سیستم داده می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص بهره‌مندی از دانشجویان در فیلدهای مختلف علاو تنها بالین، گفت: یک نمونه این بهره‌مندی مشارکت دانشجویان در سامانه ۴۰۳۰ بود. نیروهای دانشجویی در این خصوص بسیار کمک کننده بودند و در مسیر خدمت به مردم به ما کمک شایان توجهی کردند. در خصوص این موضوع که مدیران پرستاری خودشان در نظام پرستاری فعالند و این موجب می‌شود مطالبه‌گر و پاسخگو یکی باشد، با شما موافق هستم که این روند باید اصلاح شود

وی در خصوص پذیرش دانشجویان پرستاری در دوره‌ای تحت عنوان ارشد پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: این کار با این طرح شروع شد که ما می‌خواهیم پرسنل خود را توانمند کنیم و برای توانمندسازی پرسنل خود این روند را انجام دادند؛ اما در مجموع آن‌چه قطعی است این است که مدرکی که از طریق دانشگاه ارایه می‌شود و معاونت آموزشی باید تأیید کند، برای فردی است که از طریق دانشگاه ورود کرده است و بر اساس کوریکولوم آموزشی دروس را گذرانده و سرتیفیکیشن خود را گرفته است.

حضرتی افزود: این سرتفیکیشن یا سند رسمی که دانشگاه تهران به این افراد می‌دهد نمی‌تواند سرتفیکیشنی قطعی باشد که در معاونت آموزشی مصوب شده است و به فراگیران کارشناسی ارشد داده می‌شود.

طرح الکترونیک‌سازی گزارش پرستاری تحولی بزرگ در این حوزه ایجاد خواهد کرد

معاون وزیر بهداشت با بیان این‌که مستندسازی که از موارد اعتبار بخشی بیمارستان‌ها است، آفتی برای ارایه خدمات با کیفیت پرستاری شده، گفت: این شرایط موجب شده تا پرستار ما در استیشن تنها گزارش‌دهی کند؛ برای رفع این مشکل، در ابتدا اعتباربخشی بیمارستان‌ها را که هر ساله بود به دو سال یکبار کاهش دادیم و در ادامه به این دلیل که اعتقاد داریم باید در این خصوص اساسی کار شود و از این روند عبور کنیم، طرح الکترونیک‌سازی گزارش پرستاری را ارایه دادیم.

حضرتی یادآور شد: بر این اساس در خصوص طرح الکترونیک‌سازی گزارش پرستاری هر هفته دو جلسه با بخش آی‌تی وزارت بهداشت برگزار می‌کنیم. اگر این روند اصلاح شود همه مشکلات ما حل و تحولی بزرگ در پرستاری ایجاد خواهد شد. بر اساس این طرح ارائه گزارش پرستاری با دقت و علمی انجام می‌شود و پرستار بعد از خدمتی که ارایه می‌دهد در فرم الکترونیک تیک مارک می‌زند و در ادامه تشخیص پرستاری برای بیمار گذاشته می‌شود و در ادامه گزارش پرستاری به شیفت بعد منتقل می‌شود و تمام این مراحل به صورت الکترونیکی خواهد بود.