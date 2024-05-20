نظام سلامت کشور وامدار شهید رئیسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در متن بیانیه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمده است: خبر شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشور و همراهان ایشان قلب‌های ملت ایران را در بهت و اندوه فرو برد. تقارن آسمانی شدن این خادم جمهور با میلاد امام مهربانی‌ها، امام هشتم علی‌بن موسی‌الرضا (ع) که در راه خدمت به مردم و پیشرفت کشور از هیچ تلاشی دریغ نکرد، به صفای باطن و اخلاص ایشان گواهی می‌دهد

ایران اسلامی و ملت شریف و قدرشناس ایران اکنون با قلبی آکنده از اندوه در آستانه بدرقه عالمی مدبر، مدیری توانا، خادمی صادق و مردی از تبار مردم قرار گرفته است.

هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، امروز داغدار فقدان همراهی صدیق و پشتیبانی نستوه است که در این مدت اخیر، جانانه و خاضعانه در مسیر بهبود سلامت مردم پایمردی نمود و تلاش‌های شبانه روزی و خستگی ناپذیر این مجاهد مغتنم، الگویی بی بدیل برای همه مدیران و تلاشگران رقم زد.

نظام سلامت کشور به دلایل متفاوتی رهین و وامدار آیت الله رئیسی است؛ از حضور سرزده در جلسات مدیریت بیماری کرونا تا تاکید بر ضرورت به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی بهداشتی و درمانی دانشگاه همه بر نگاه متعالی ایشان نسبت به ارتقای خدمات حوزه سلامت گواهی می‌دهد.

با تاسی به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دانشگاه نیز بر مشی و مسیر خدمتگزاری رئیس جمهور شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی استوار خواهد بود و با انگیزه و روحیه انقلابی که از آن سید بزرگوار و خادم الرضا دریافت نموده ایم، تعالی و استقلال ایران و ایرانی را سرلوحه امور قرار خواهد داد.

شهادت آیت‌الله رئیسی که همت و جهادش برای پیشرفت و توسعه کشور و خدمت به مردم شریف ایران اسلامی تا ابد از یادها نخواهد رفت؛ ما را به عنوان کارگزاران نظام سلامت بیش از پیش مصمم می‌سازد تا در راه اعتلای نظام سلامت از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

اگرچه تا سالیان متمادی جای خالی ایشان پُر نخواهد شد؛ اما ما دانشگاهیان علوم پزشکی شهید بهشتی عهد می‌بندیم تا همواره برای گام برداشتن در راه ایشان پیشگام باشیم.

هیأت رئیسه دانشگاه ضمن عرض تسلیت به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اعضای محترم هیأت دولت، بیت شریف این شهید جمهور و ملت شریف ایران، ضمن تداوم تلاش‌های علمی و خدمات بهداشتی و درمانی برای شهدای اخیر علو درجات و برای مردم عزیز سلامتی و توفیق از خداوند متعال مسئلت دارد.