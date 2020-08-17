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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۱۱

عضو کمیته مرکزی جنبش فتح:

اقدام ابوظبی در قبال تل آویو با قانون اساسی امارات تناقض دارد

اقدام ابوظبی در قبال تل آویو با قانون اساسی امارات تناقض دارد

عضو کمیته مرکزی جنبش فتح اعلام کرد که اقدام خائنانه امارات در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی با قانون اساسی این کشور در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «عباس زکی» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح اعلام کرد که اقدام ابوظبی در اعلام علنی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با قانون اساسی امارات در تضاد است.

وی افزود: قرار است یک نشست از سوی رهبران فلسطینی برای تعیین واکنش به این اقدام امارات طی روز چهارشنبه برگزار شود.

زکی بیان کرد: عادی سازی روابط با اسرائیل به مثابه یک زلزله است که اماراتی‌ها را در بر گرفته چرا که این اقدام با قانون اساسی آنها در تضاد بوده و این قانون، اجازه چنین کاری به محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی نمی‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون امارات، هر کس با اسرائیل ارتباط داشته باشد به زندان محکوم می‌شود.

زکی اضافه کرد: این اقدام امارات آغاز ایجاد خاورمیانه جدید به شمار رفته و تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در عرصه جهانی را ناکام می‌گذارد.

کد مطلب 5000507
فاطمه صالحی

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