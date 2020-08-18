ثبت دمای بی سابقه ۴۰درجه در شهر کرمان/گرمای هوا همچنان ادامه دارد

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی چند روز گذشته شهداد با ۳۵ درجه سانتی گراد حداقل دما ابتدای صبح در کشور به دلیل گرمی هوا را به خود اختصاص داد، افزود: هوای استان کرمان بر اساس پیش بینی‌ها در نیمه دوم رو به افزایش است و همچنان تا چند روز آینده ادامه دارد.

وی گفت: طی چند روز گذشته کرمان دمای هوای ۴۰ درجه را پشت سر گذاشت که بی سابقه بوده است.

حبیبی با بیان اینکه در تیرماه امسال هوای خنک‌تری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم، افزود: ولی در مرداد هوا گرم‌تر بود و این وضعیت همچنان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود شهریور گرمی را داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه متأسفانه سهم کرمان از بارش‌های پاییزی همیشه کم بوده است، گفت: پیش بینی می‌شود مهر ماه امسال هم شاهد بارندگی چندانی در استان کرمان نباشیم.