در ایام کرونا چطور محرم را به خانه و زندگی معمولمان وارد کنیم؟

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله_مرضیه کیان: حتماً شما هم با نگاهی گذرا به شبکه‌های اجتماعی جمله "محرم را از ما نگیر" بارها و بارها به چشمتان خورده است! مگر غیر از این است که اختیار و اراده انسان دست خودش است؟! مگر می‌شود دل چیزی را بخواهد و نتواند به آن برسد؟! آن هم چیزی از جنس حسین و از جنس محرم! مگر حسین علیه السلام فقط در میان دسته‌ها و هیئت‌های شلوغ جای دارد؟

واقعیت این است که امام حسین (ع) در دل بچه شیعه و بچه هیئتی‌ها جا دارد. همه جا برای او حسینیه است؛ خانه اش، کوچه اش، دلش...

اینکه امسال کرونا چه شرایطی را برای همه چیز رقم زده است از هیچ کس پوشیده نیست، پس حالا که قرار است در خانه بمانیم و هر خانه یک حسینیه شود، بهتر است فضای خانه و محل زندگی مان را محرمی کنیم و چه خوب است که برای تهیه ملزومات آن، از خانه بیرون نرویم و با دسترسی‌های مجازی این کار را انجام دهیم. اگر شما هم می‌خواهید در ایام محرم خانه تان را سیاهپوش کنید و روضه خانگی بگیرید، این پیشنهادات به کارتان می‌آید تا در ایام عزاداری محرم، شور و حال حسینی را از خود دریغ نکنید؛ البته غافل نشویم که حضور غم حسین علیه السلام در دل است، نه در تجملات و افراط و ظاهرگرایی!

می‌توانید با یک جستجوی ساده در گوگل یا شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی را که محصولات مذهبی می‌فروشند، پیدا کنید. فروشگاه‌هایی که خلاقیت زیادی در محصولاتشان به خرج داده اند، از قیمت و کارایی گرفته تا طراحی و مدل‌های مختلف…؛

کوچه‌های سیاه پوش

اولین چیزی که در سیاهپوشان به ذهن می‌رسد، استفاده از بیرق و کتیبه و پرچم است، که هرکدام مدل‌ها و سبک‌های خاص خود را دارد؛ مثلاً در پرچم‌ها، مدل مستطیلی آن روی دیوار خانه نصب می‌شود، یا با استفاده از چوب می‌توان در سر در خانه‌ها به کار برد.

اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که باد می‌وزد و امکان دارد پرچم‌ها آسیب ببیند، نوع بادبانی یا ساحلی آن در همین فروشگاه‌ها زیاد است.

شاید شما هزینه کافی برای خرید پرچم و بیرق و کتیبه نداشته باشید. خصوصاً در این ایام کرونا که بعضی‌ها هشتشان گرو نه شأن است. اما دلتان بخواهد که با ساده‌ترین روش پرچم عزای امام حسین علیه السلام را در ورودی خانه تان علم کنید. ساده‌ترین کار این است که یک یا دو متر پارچه سیاه مشکی حتی پارچه آستری که کمی براق است، خریداری کنید و با چند نوار یا ربان به در ورودی نصب کنید.

هر خانه یک حسینیه

سیاه پوشی صرفاً منحصر به سردر خانه نمی‌شود. خیلی‌ها دوست دارند که در خانه‌هایشان هم پارچه‌ای مشکی نصب کنند تا هر بار که به آن نگاه می‌کنند، یاد محرم بیفتند. برای آنها هم پیشنهادهای مختلفی هست. مثلاً مدل که اشکی برای افرادی که دنبال تزئینات فانتزی هستند، در سایزهای مختلف وجود دارد که هم امکان نصب آن روی دیوار وجود دارد و هم می‌تواند آویز شود.

در کتیبه‌ها هم طرح آویزی و افقی آن هر کدام کاربرد خاص خودش را دارد، مثلاً کتیبه آویزی را می‌توان روی دیوارهای باریک و کم عرض یا روی در آویزان کرد و کتیبه‌های افقی را در سر در خانه‌ها و لابی به کار گرفت، حتی می‌توان در این ایام، قاب و تابلوهای معمول خانه را از دیوارها برداشت و این کتیبه‌ها را جایگزین آنها کرد.

اما نکته‌ای که باید در خریدهای مجازی این دسته از محصولات مدنظر قرار داد این است که با دقت در جزئیات عکس‌ها و حتی هنگام سفارش مطمئن باشید که رنگ سیاهی آنها به بوری نزند، یا جای قیچی روی پرچم‌ها نباشد، پارچه‌ها کیفیت خوبی داشته باشند و نوشته‌های آن رنگ پریده نباشد؛ البته نوشته‌ها یا طرح‌ها با روش‌های مختلفی روی پارچه منتقل می‌شود، بعضی‌ها گلدوزی می‌شود، بعضی‌ها با شابلون چاپ می‌شود، بعضی‌ها به روش سابلیمیشن منتقل می‌شود و در مدل‌های خاص تر از تکه دوزی و تار و پود زربافت استفاده می‌شود. هنگام خرید بعضی از پرچم‌ها که از رنگ در طراحی آنها استفاده می‌شود، امکان دارد بوی رنگ آزاردهنده بوی نامطبوعی به مشامتان برسد که بهتر است چند ساعتی در هوای آزاد قرار بگیرد.

در پایان این ایام برای اینکه آسیبی به پرچم‌ها و کتیبه‌ها نرسد، حتماً باید به نحوه تاکردن آنها دقت کرد که به مرور زمان رنگ‌ها به هم نچسبد، یا تار و پود زربافت را با قرار دادن لایه نازک کاغذ محافظت کرد.

شیک پوشی محرم

حتی اگر خانه‌ها هم سیاه نشود، پوشیدن لباس مشکی از کودک و خردسال گرفته تا جوان و پیر، همه را شامل می‌شود؛ حال می‌خواهد تی شرت و پیراهن باشد یا تنها یک شال عزای مشکی ساده...

روی بعضی از لباس‌ها اسماً اهل بیت نوشته شده و روی برخی دیگر شعری مناسب حال و هوای محرم؛ اما مراقب باشیم که آیات قرآن یا اسامی خاص روی آن نوشته نشده باشد که امکان دارد با آن لباس پا به هر جایی مثلاً دستشویی گذاشت و حرمت آن ریخته شود. در خرید این لباس‌ها و حتی ملزومات دیگر به مضمون اشعار و نحوه املای درست عبارات دقت شود که غلط‌های رایج بیش از این تکرار نشود. مثلاً بعضی‌ها به اشتباه از عبارت «یا ابوالفضل» استفاده می‌کنند که درستش این عبارت است: «یا ابالفضل». برای تشخیص این درست و غلط‌ها کافی است عربی که در دوران دبیرستان آموزش داده شده، به یاد خریداران بیفتد. فقط همین.

بعضی‌ها که اهل اکسسواربازی هستند، در این حال و هوا هم چشم روی دوست داشتنی‌هایشان نمی‌بندند و دلشان می‌خواهد در ایام محرم هم از این قافله جا نمانند؛ دستبند و گردنبندهای «یا حسین» و «یا ابالفضل»، بج سینه، انواع پیکسل ها و حتی قاب گوشی مناسب با این ایام بسیار زیاد است. ولی اینکه حقیقت امام حسین علیه السلام و هجرت عظیمش در این ابزار خلاصه شود، بسیار جای بحث دارد؛ اما اینها چیزهایی است که بازار را پر کرده و مشتری‌های خاص خودش را هم دارد. فقط باید مراقب که زیاده روی نکرد.

چند پیشنهاد برای خاص پسندها

بعضی‌ها استفاده از یک المان خاص را به صورت مینیمال بیشتر ترجیح می‌دهند یعنی با جزئی‌ترین وسیله نشان دهند حس و حال فضای هیئت را به خانه آورده اند؛ برای این دسته پیشنهاد استفاده از یک پر شترمرغ که روی کلاهخود در تعزیه‌ها به کار می‌رود، نشان پنج تن در قالب‌های هنری متنوع، پوستر محرمی که هنرمندان متعددی خلاقیت‌های شگفت انگیزی برای خلق آن داشته اند، شمعدانی‌های رنگی مزین به نام اباعبدالله و حضرت عباس، تندیس کلاهخود یا تابلوهای کاشی کاری کوچک وجود دارد.

حتی در این ایام می‌توانید قوری و استکان و نعلبکی‌های خاصی بگیرید که روی آن نام امام حسین علیه السلام آمده است و هر بار که آب یا چای می‌نوشید، بیشتر از هر وقت دیگر به یاد او و یارانش بیفتید.

ولی از تمام این موارد که بگذریم، نصب حتی یک تکه پارچه مشکی که شاید در کمد و صندقچه بسیاری از ما، وجود داشته باشد هم برای نشان عزادار بودن بر سر در خانه‌ها کافی است، یا حتی پخش گاه به گاه صدای حزن غم حسین علیه السلام در خانه! باید ماهیت عاشورا درک شود.

محرم بهانه‌ای است برای درک موضوع حقیقی واقعه عاشورا که از سال ۶۱ هجرت تا کنون هنوز زنده است… راستی، در کنار تمام این خریدها، شما کتاب‌های مربوط به امام حسین و اصحابش را هم خوانده اید و برای خرید آنها به سراغ کتابفروشی ها رفته اید؟