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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۲

رئیس آموزش و پرورش گرمسار:

۳۸۰ دانش آموز کلاس اولی گرمسار هنوز ثبت نام نکردند

۳۸۰ دانش آموز کلاس اولی گرمسار هنوز ثبت نام نکردند

گرمسار- رئیس آموزش و پرورش گرمسار با بیان اینکه این شهرستان یک هزار و ۲۰۰ دانش آموز پایه اول دارد، گفت: هنوز ۳۸۰ دانش آموز این پایه ثبت نام نشده اند.

نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام اقدامات آماده سازی مدارس در سطح شهرستان گرمسار، بیان کرد: امسال برای نخستین بار طرح مهر ویژه آماده سازی مدارس با مسؤلیت فرمانداران اجرا شد که در شهرستان گرمسار نیز خوشبختانه شاهد اجرای اقدامات خوبی در راستای آماده سازی مدارس بوده‌ایم.

وی افزود: ۱۰۳ مدرسه شهری و روستایی آماده پذیرایی از ۱۶ هزار دانش آموز و ۹۰۰ معلم و همکار آموزشی هستند.

رئیس آموزش و پرورش گرمسار، با اشاره به مهیا کردن شرایط بهداشتی و آموزشی، کمک آموزشی، خیران بهداشتی و … در سطح مدارش، بیان کرد: شرایط برای برگزاری سال جدید تحصیلی مهیا است.

نجفی بیان کرد: از خانواده‌ها به خصوص والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی می‌خواهیم تا هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل ثبت نام فرزندان خود در سامانه و یا مدارس اقدام نمایند زیرا از یک هزار و ۲۰۰ دانش آموز پایه اول گرمسار، ۳۸۰ نفر هنوز ثبت نام نشده‌اند و این آمار مناسبی نیست.

کد مطلب 5002891

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