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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

در سنگاپور ؛

کشف یک شاخه جهش یافته کرونا که عفونت کمتری ایجاد می کند

کشف یک شاخه جهش یافته کرونا که عفونت کمتری ایجاد می کند

محققان سنگاپوری شاخه ای از ویروس کرونا کشف کرده اند که بخشی از ژنوم آن حذف شده و در نتیجه واکنش ایمنی قدرتمندتر بدن انسان را در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، طبق پژوهشی که در نشریه پزشکی لنست منتشر شده، محققان در سنگاپور یک شاخه جدید از ویروس کرونا کشف کردند که به عفونت کمتری منجر می‌شود.

این تحقیق نشان داد بیماران کووید ۱۹ که به شاخه جدید ویروس SARS-CoV-۲ مبتلا شده‌اند، علائم کلینیک بهتری داشتند به عنوان مثال کاهش سطح اکسیژن خود در این افراد کمتر بود و همچنین عده کمتری از آنها نیازمند مراقبت در بخش ویژه بودند.

همچنین این تحقیق حاکی از آن بود که بخش زیادی از ژنوم شاخه مذکور حذف شده و در نتیجه واکنش ایمنی قدرتمندتر بدن انسان را در پی دارد.

محققان انستیتوهای مختلف سنگاپوری از جمله مرکز ملی بیماری‌های عفونی، دانشکده پزشکیDuke-NUS و آژانس علم، فناوری و تحقیق در این پژوهش همکاری کردند.

گاوین اسمیت از دانشکده پزشکیDuke-NUS در این باره می‌گوید: این مطالعات شواهد متقاعد کننده‌ای فراهم می‌کنند که تغییر ژنتیکی رصد شده در ویروس کرونا روی شدت بیماری در افراد تاثیر گذاشته است.

این شاخه از ویروس که احتمالاً از ایالت ووهان چین سرچشمه گرفته، در یک خوشه از عفونت‌ها رصد شد که بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۰ میلادی اتفاق افتاده بود.

کد مطلب 5004711
شیوا سعیدی

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