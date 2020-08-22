خدمات ایام محرم ایرانسل گسترش یافت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هیأتهای سراسر کشور میتوانند با ایجاد کانال در پیامرسان روبیکا و عضویت در صفحه اختصاصی «عقیق»، از امکاناتی نظیر پخش زنده با اینترنت رایگان، ارسال پیامک رایگان و اطلاع رسانی، بهره بگیرند. علاوه بر هیأتها، مشترکان ایرانسل نیز میتوانند به رایگان، از تمامی این خدمات استفاده کنند.
با توجه به اینکه سالهاست ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور شناخته شده است و کاربران بسیاری از بستر این اپراتور بهره میگیرند، متولیان هیأتهای مذهبی که قصد بهره گیری از این امکان را دارند، هزینهای برای ارسال تصاویر پرداخت نخواهند کرد و اگر امکان تصویربرداری حرفهای برایشان میسر نیست، میتوانند از طریق تلفن هوشمند، برای ارسال تصاویر مراسم خود اقدام کنند.
بانیان هیأتهایی که قصد استفاده از این امکانات را دارند، پس از ایجاد کانال اختصاصی هیأت خود در پیامرسان روبیکا، لازم است نام کاربری ایجاد شده را به @aghighlive، ارسال کنند.
هیأتهای مذهبی، همچنین میتوانند ویدئوها، صوتها و برنامههای خود را، برای پوشش رسانهای در عقیق از طریق کانال روبیکای هیئت به عقیق ارسال کنند.
روبیکا یک اپلیکیشن جامع است که برای کاربران فارسی زبان خدمات متعددی نظیر شبکه تعاملی، پرداخت الکترونیک، فیلم، سریال و موسیقی را ارائه میدهد.
ایرانسل و همراه اول به عنوان سهامداران اصلی، هر کدام ۴۰ درصد سهام روبیکا را در اختیار دارند. خدماتی که ایرانسل از طریق این اپ ارائه میدهد، در همین راستا است.
پیش از این، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، اعلام کرده بود به همراه «هیأت آنلاین» به استقبال محرم رفته است و با امضای یک تفاهمنامه، ایرانسل سامانه هیأت آنلاین را از طریق ظرفیتهایی مانند وبسایت، اپلیکیشن ایرانسل من، پیامک، تیزرهای تلویزیونی و…، به مشترکان خود معرفی میکند. علاوهبر این ایرانسل از طریق تلویزیون اینترنتی «لنز» نیز خدماتی را برای پخش زنده مراسمهای هیأتها، در ایام سوگواری محرم، در نظر گرفته است.
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