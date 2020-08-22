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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۲

رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد:

دستگیری ۱۴ نفر از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر ساری

دستگیری ۱۴ نفر از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر ساری

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری ۱۰ نفر از مدیران سابق شهرداری و چهار عضو شورای شهر ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: دستگاه قضائی با همراهی و پیگیری اداره کل اطلاعات و دیگر ضابطان، تاکنون بیش از ۱۰ نفر از مدیران و مسئولان سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری را به اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.

وی افزود: برخی با از این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیر شدگان اضافه شود.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: در سلمانشهر نیز چهار نفر در شهرداری و شورای بخش به اتهام اخذ رشوه و تضییع حقوق عمومی دستگیر شدند و برای آنان قرارهای قانونی صادره شده است.

کد مطلب 5004835

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