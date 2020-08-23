افتتاح ۳۰۹ پروژه استان البرز در هفته دولت/اشتغالزایی برای ۱۷۰۰نفر

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: امسال نیز به یمن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، برای امید آفرینی و تبیین و تشریح کارآمدی نظام، تعدادی پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: بر این اساس ۳۰۹ پروژه با اعتباری بیش از چهار هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای بالغ بر هزار و ۷۰۰ نفر در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

استاندار البرز گفت: در این هفته در کرج ۴۷ پروژه با اعتباری بیش از ۴۴۵ میلیارد تومان و اشتغال برای ۱۷۶ نفر، در فردیس ۲۵ پروژه با اعتباری حدود ۲۴۳ میلیارد تومان و اشتغال ۷۴ نفر و در اشتهارد ۵۵ پروژه با اعتباری حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اشتغال برای ۹۱۰ نفر افتتاح می‌شود.

شهبازی افزود: همچنین در ساوجبلاغ ۸۲ پروژه با اعتباری حدود هزار و ۲۴ میلیارد تومان و اشتغال برای ۴۳۹ نفر، در نظرآباد ۶۴ پروژه با اعتباری حدود ۲۸۸ میلیارد تومان و اشتغال برای ۱۱۹ نفر و در طالقان ۳۶ پروژه با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان و اشتغال برای ۹ نفر به بهره برداری می‌رسد.

وی اضافه کرد: ۶۳ پروژه مربوط به بخش خصوصی و ۲۴۶ پروژه مربوط به بخش دولتی است.