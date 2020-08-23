ویروس کرونا احتمالا تا همیشه همراه انسان بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، به گفته یکی از مشاوران ارشد علمی دولت انگلیس، احتمالا ویروس کرونا برای همیشه در زندگی انسان باقی بماند و مردم مجبورند به طور مداوم در برابر آن واکسینه شوند.

پروفسور سر مارک والپورت، یکی از اعضای «گروه مشاوره علمی دولت در مواقع اضطراری»(Sage) معتقد است برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا نیز مانند آنفلونزا باید واکسیناسیون تکرار شود.

او در مصاحبه ای در این باره گفت: همه گیری کووید۱۹ با واکسیناسیون جهانی کنترل می شود اما این بیماری مانند آبله با واکسن ریشه کن نمی شود. این ویروسی است که تا همیشه به اشکال مختلف همراه ما می ماند و به طور حتم باید واکسیناسیون تکرار شود. بنابراین شباهت هایی به آنفلونزا دارد و مردم باید در فواصل زمانی معین واکسیناسیون را انجام دهند.

همچنین والپورت هشدار داد که شیوع این ویروس ممکن است دوباره از کنترل خارج شود اما می توان به جای قرنطینه های کلی با اقدامات هدفمند آن را محدود کرد.

سخنان او در حالی بیان می شود که رئیس سازمان جهانی بهداشت اظهار امیدواری کرد همه گیری ویروس کرونا طی ۲ سال پایان یابد.